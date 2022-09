Woensdagnacht beginnen de Belgian Cats aan het WK basketbal in Australië met meteen de klepper tegen de VS. Knack sprak bondscoach Valéry Demory over zijn ambities en sterspeelster Emma Meesseman. ‘België moet constant bij de top acht horen.’

Dit team behaalde de voorbije jaren knappe resultaten. Waar ziet u nog progressiemarge?

Valéry Demory: ‘In de continuïteit op lange termijn. Wij moeten in elk toernooi voor een medaille gaan. Soms zal dat lukken, soms niet, maar het moet altijd de ambitie zijn. België moet constant bij de top acht van de wereld behoren, we hebben een generatie die dat rechtvaardigt.’

Dus ook op het komende WK?

Demory: ‘Ja. De VS zijn de grote favoriet en behalen zeker een medaille, dus dan schieten er nog twee podiumplaatsen over. Frankrijk is sterk. Australië heeft het thuisvoordeel. De Aziatische landen zijn competitief. Het zal tussen een zestal ploegen gaan, waaronder wij. Ik zou me een valsspeler voelen als ik lagere ambities vooropstel, en ik heb niet de gewoonte om me te verstoppen. Ik ga niet naar Sydney om de stad te bezoeken, ik ga voor een medaille. Al denk ik dat deze ploeg pas volgend jaar tot volle maturiteit zal komen: op het EK 2023, en het jaar daarna hopelijk op de Spelen in Parijs.’

Meesseman blijft de cruciale factor in dit team?

Demory: ‘Tja, ze is de beste speelster met wie ik al heb gewerkt. Als mijn club ooit vraagt wie ik in mijn team wil, zonder dat ik met budget moet rekening houden, dan neem ik Emma Meesseman. Une grande dame! Ook op menselijk vlak een fantastische vrouw. Zeker in een collectieve sport is dat een bijkomende troef. Ze behoort bij de wereldtop, maar ze doet ook anderen beter spelen en ze is uitermate intelligent. Je moet haar maar kort iets uitleggen en ze begrijpt meteen wat je bedoelt. Voor een coach is het onbetaalbaar dat zo iemand de vedette van je team is.’

