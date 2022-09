Belgian Lions gaan ten onder tegen Montenegro

In een bijna lege Tbilisi Arena in de Georgische hoofdstad heeft de Belgische nationale mannenploeg zaterdag zijn tweede EK-wedstrijd verloren van Montenegro met 76-70.

Montenegro was sterker inside en speelde met meer energie. Bij België kreeg Retin Obasohan te weinig hulp van zijn ploegmaats. De genaturaliseerde Amerikaan Kendrick Perry en Bojan Dubljevic, de center die al negen jaar samenspeelt met Sam Van Rossom in Valencia, zetten meteen de toon: 15-8. De time-out van Gjergja loonde en België kwam nog in het eerste kwart terug: 15-14.

Het tweede kwart was dramatisch. België kreeg zes minuten lang geen bal door de ring en verdedigde ook zwak waardoor Dubljevic (18 punten voor rust) helemaal vrij spel had: 29-14. Retin Obasohan vond het toen welletjes. Hij lokte met zijn penetraties fouten uit, scoorde 16 punten, en zo was de ruststand aanvaardbaar: 37-32.

Na de pauze kreeg Dubljevic hulp van guards Kendrick Perry en de mvp van de Belgische competitie in 2020-2021, Vladimir Mihailovic. Zo liep Montenegro flink uit.

Obasohan, Belgische topscorer met 23 punten, bleef het de Montenegrijnse verdediging knap lastig maken, maar hij stond er alleen voor. Na drie kwarts leek de match gespeeld 68-50. Obasohan was dan al naar de kant gehaald en bleef lang zitten, maar zonder de Belgische topscorer (Obasohan beëindigde de match met 25 punten, red) plaatsten de Lions in het laatste kwart zowaar een 0-10 tussenspurt. Lecomte kwam los, Mwema vond een paar keer goed Vanwijn en die laatste scoorde drie tweepunters, maar aan de overkant scoorde Montenegro niet met twee-, wel met driepunters en zo kon België de kloof niet meer dichten. 76-70 was de uitslag.

België moet dus de komende dagen tegen Spanje, Turkije en Bulgarije nog op zoek gaan naar een tweede overwinning, nodig om de groepfase te overleven en zo Berlijn te halen, waar de eindfase van het EK plaatsvindt. De eerste winst is al binnen, nadat thuisploeg Georgië donderdag aan de kant werd gezet.