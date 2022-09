EK basketbal: Belgian Lions beginnen met stuntzege tegen Georgië

De Belgische nationale mannenploeg heeft zijn openingswedstrijd van het EK verrassend gewonnen. In het vierde kwart ging het ten onder nadat het 25 minuten gedomineerd had. Toch dwongen de Belgian Lions nog een verlenging af, waarin ze de sterkste waren: 79-76.

De openingsminuten waren voor de Georgiërs, maar daarna waren het de Belgen die een voorsprong konden uitbouwen dankzij uitstekend basketbal: in verdediging en in aanval. Punten scoorde België vanop afstand, want onder de ring was er voor Bako geen doorkomen aan. Bitadze, de NBA-reus van de Pacers, stond er als een muur en ook in aanval deelde hij stevige prikken uit. Toch konden de Lions rusten met een kleine voorsprong. Niet in het minst dankzij Manu Lecomte die al zijn shotjes van halve afstand binnengooide: 38-32.

Na de pauze dropte Vanwijn een bom, stal Obasohan al voor de vijfde keer de bal en bleef Lecomte heel betrouwbaar shotten: goed voor een onverwachte 48-36 voorsprong. Maar dan stuikte het even in mekaar. Georgië kwam stevig opzetten: 48-43. Mwema behield zijn cool, maar dat deed ook de genaturaliseerde Amerikaan Thad McFadden aan de overkant. Ook na het derde kwart stond er nog steeds een Belgische voorsprong op het bord: 58-51.

Scoren werd dan moeizaam voor beide teams tot Mamukelashvili zijn moment gekomen achtte: eerst een driepunter en dan een furieuze dunk. Het geschreeuw van het Georgisch publiek was oorverdovend. De driepunters van Libert draaiden eruit, McFadden gooide wel loepzuiver raak. Dat resulteerde in een voorsprong voor de thuisploeg (62-64), de eerste voorsprong sinds 9-11. Mwema en Bako gaven zich niet gewonnen, maar de Belgen waren het momentum kwijt. Lecomte miste zijn vrijworpen, maar ook de Georgiërs konden niet scoren. Er kwam een verlenging, zonder topscorer Jean-Marc Mwema weliswaar. Die zat al op de bank met vijf fouten. Ook Bitadze speelde niet meer. Hij had last van een pijnlijke enkel.

België bleef ijzersterk verdedigen met Gillet als exponent. Met nog 2 minuten op de klok stond er nog steeds een Belgische voorsprong op het scorebord: 74-72. Er werd weinig gescoord in overtime. De driepunter van Lecomte die de overwinning had kunnen betekenen met nog 15 seconden te spelen, werd afgeblokt. Wat bij Lecomte niet lukte, deed Tabu wel. In de eerste wedstrijd van zijn vijfde EK op rij scoorde hij de game winner: een driepunter. Het laatste shot van Sanadze strandde op de ring.

De Lions spelen de komende dagen nog tegen Montenegro, Spanje, Turkije en Bulgarije. Aan één overwinning heeft België normaal gezien genoeg om door te stoten naar de achtste finales in Berlijn.