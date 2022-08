‘Het sterkste ooit’ met een pak NBA-sterren: wat u moet weten over het EK basketbal

Donderdag start in vier landen het Europees Kampioenschap basket voor de mannen (1-18 september). NBA-sterren zoals Nikola Jokic, Luka Doncic en Giannis Antetokounmpo tekenen present. Ook België is er voor de vijfde opeenvolgende keer bij. Lions-coach Dario Gjergja maakt gewag van ‘het sterkste Eurobasket-toernooi ooit’.

De groepsfase wordt met 24 ploegen in vier landen gespeeld: Georgië (Tbilisi), Duitsland (Keulen), Italië (Milaan) en Tsjechië (Praag). 16 ploegen plaatsen zich dan voor de eindfase in Berlijn die begint op 10 september.

Het is het eerste EK sinds beslist werd om niet meer om de twee jaar, maar om de vier jaar een EK te organiseren. Het was zelfs vijf jaar wachten sinds het vorige EK in 2017, want door corona en het uitstel van de Olympische Spelen werd het EK van 2021 naar 2022 verplaatst.

In Istanbul in 2017 pakte Slovenië goud, Servië zilver en Spanje brons. Diezelfde landen strijden nu opnieuw voor de medailles, maar er zijn veel kanshebbers. Ook Frankrijk, Litouwen, Turkije en thuisland Duitsland hebben sterke teams. ‘Acht tot tien ploegen kunnen Europees kampioen worden’, stelt Gjergja. ‘Dat is geweldig. Dat is nog nooit gebeurd. Het was vroeger altijd een kransje van drie à vier ploegen die voor de gouden plak streden, maar nu is het volgens mij het sterkste Eurobasket ooit.’

Absolute blikvangers zijn NBA-sterren Jokic, Antetokounmpo en Doncic. Nikola Jokic is de ster van Servië. De center van de Denver Nuggets werd de laatste twee jaar in de NBA verkozen tot meest waardevolle speler van het seizoen. Ook Milwaukee Bucks-ster Giannis Antetokounmpo is een tweevoudige NBA-MVP (2019 en 2020). Hij speelt bij Griekenland. Luka Doncic van de Dallas Mavericks ten slotte probeert met Slovenië voor de tweede keer op rij Europees kampioen te worden.

Luka Doncic is een van de absolute blikvangers op dit EK. © GETTY

‘Groepsfase overleven’

België werkt de groepsfase af in de Georgische hoofdstad Tbilisi. De Lions zitten met Bulgarije, Montenegro, Georgië, Turkije en Spanje in groep A. De eerste vier plaatsen zich voor de eindfase in Berlijn. Daarbij zijn, is het logische doel voor de Lions. ‘Ik zet geen enkele druk op mij en niemand zet me onder druk’, antwoordt bondscoach Dario Gjergja op de vraag of kwalificatie het doel is. ‘Ja, we zullen proberen door te gaan, maar we moeten ook realistisch zijn, het is een echt zware groep.’

Met realistisch zijn, bedoelt de bondscoach dat België moet opboksen tegen erg goede ploegen. Ook Bulgarije en Montenegro zijn ‘heel degelijk’, weet Gjergja. ‘Montenegro is een ervaren ploeg met veel Euroleague-spelers. Bulgarije is gelijkaardig. In onze groep zit geen slecht team’, waarschuwt hij.

En dan is er dat sterke trio: Spanje, Turkije en thuisploeg Georgië. Dat winnen tegen die landen uitgesloten is, wil Gjergja niet gezegd hebben: ‘Misschien hebben zij een slechte dag. Dan kan het gebeuren dat we winnen. De weinige kansen die je krijgt tegen die ploegen moeten we optimaal gebruiken en onze eigen fouten tot het minimum herleiden.’

‘We gaan moeten vechten’, zo blikt de bondscoach vooruit op het langverwachte EK. ‘Als het niet lukt en als we alles gegeven hebben zal ik heel tevreden zijn. Als we ‘choken’, als we mentaal niet in staat zijn om alles te geven wat er in ons zit, daar zou ik wel problemen mee hebben.’

De Lions starten het EK op donderdag 1 september om 19u Belgische tijd in de gloednieuwe en speciaal voor het EK gebouwde Tbilisi Arena tegen thuisploeg Georgië