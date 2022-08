Jean-Marc Mwema blikt vooruit op het EK basketbal: ‘We moeten de wereld eens verbazen’

Donderdag beginnen de Belgian Lions, onze nationale basketbalploeg bij de mannen, op hun vijfde opeenvolgende EK. Knack sprak met Jean-Marc Mwema, een van de bekendste spelers van deze groep. ‘We moeten stoppen met onszelf weg te zetten als een klein basketballand.’

Door het vermaledijde virus heeft er al vijf jaar geen EuroBasket meer plaatsgevonden. Dit EK is een gezamenlijke organisatie van Tsjechië, Duitsland, Italië en Georgië. De Belgian Lions werken hun poulefase af in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. ‘Als je de speelsteden overloopt, dan was mijn eerste reactie: misschien toch liever Milaan of Praag. Desnoods Berlijn!’ grapt Mwema. ‘Toevallig heb ik de laatste tijd veel goeds horen vertellen over Tbilisi: Oost-Europese kennissen zeggen dat het echt de moeite is. Niet dat we tijd hebben om de stad te verkennen.’

Wat vindt u van de loting?

Jean-Marc Mwema: ‘Interessant. Om ons te plaatsen voor de volgende ronde moeten we twee teams achter ons houden, al zou het, met oog op een mogelijke achtste finale, beter zijn als we hoger eindigen. Het is moeilijk om iets te rapen tegen Spanje en Turkije, grootmachten van het Europese basketbal. Ook Montenegro wordt een uitdaging, zelfs al missen zij Nikola Vucevic van de Chicago Bulls: veel NBA-spelers mogen van hun club niet afreizen naar het EK. Bulgarije en Georgië zijn de matchen die we moeten winnen om door te stoten. Het thuisland kloppen in eigen zaal zal niet simpel zijn, maar dat hun grote ster Tornike Shengelia moest afhaken met een blessure, scheelt wel een slok op een borrel.’

Ook België mist zijn superster: Sam Van Rossom moest van zijn club Valencia afscheid nemen bij de nationale ploeg.

Mwema: ‘Een opdoffer, zeker voor Sam zelf. Niemand heeft een groter hart voor de nationale ploeg. Sam is onze voortrekker. Een graag geziene gast met een positieve instelling. Ik heb hem meteen gebeld toen het nieuws bekend raakte. Sam had dolgraag dit EK gespeeld en wilde zijn internationale carrière afsluiten op het WK 2023. Maar hij had geen keuze: Valencia heeft hem voor het blok gezet.’

Wat is een realistisch doel op het EK?

Mwema: ‘De poulefase overleven en in de knock-outfase verrassen. We moeten stoppen met onszelf weg te zetten als een klein basketballand. Dit is het vijfde EK op rij waar de Belgen aan deelnemen: de tijd van ‘leuk dat we erbij zijn’ is voorbij. We moeten eens stunten. De wereld verbazen.

‘We hebben er de wapens voor. De Lions beschikken over een vechtersmentaliteit, over spelers die internationaal erg gerespecteerd worden, zoals Retin Obasohan of Ismaël Bako, en over een straffe coach die uit iedere groep het maximum haalt. Ons grote wapen is onze onvoorspelbaarheid. We hebben erg diverse profielen, waar je tactisch alle kanten mee uit kunt. We kunnen ons spelsysteem in een vingerknip omgooien.’

