NBA: Kampioen Golden State en vicekampioen Boston zetten seizoen in met thuiszege

Zowel titelverdediger Golden State als verliezend finalist Boston zijn dinsdagavond goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie NBA. Allebei wonnen ze hun eerste thuiswedstrijd.

De Warriors versloegen in San Francisco de Los Angeles Lakers met 123-109. Stephen Curry was meteen op de afspraak in het Chase Center, dat met ruim 18.000 basketfans uitverkocht was. De 34-jarige vedette van de thuisploeg kroonde zich met 33 punten tot topschutter van de avond. Voor de wedstrijd kregen de spelers van Golden State hun kampioenschapsring.

In het verliezende kamp toonde LeBron James dat hij ook in zijn twintigste seizoen klaar is om te schitteren. De 37-jarige LBJ tekende voor 31 punten, 14 rebounds en 8 assists.

Boston kreeg op de openingsavond Philadelphia op bezoek in hun TD Garden. Jayson Tatum en Jaylen Brown scoorden allebei 35 punten voor de Celtics. Bij de 76ers waren de sterkhouders James Harden (35 punten) en Joel Embiid (26 punten, 15 punten).

Zoals gebruikelijk omvat het NBA-seizoen in de reguliere competitie 82 wedstrijden voor alle 30 ploegen. De beste zestien teams spelen play-offs. De nieuwe kampioen wordt in juni volgend jaar gekroond.