Rachid Meziane neemt in november over bij Belgian Cats

De veertigjarige Fransman Rachid Meziane coacht de Belgian Cats in november, zo maakte de Belgische Basketfederatie zondag bekend.

Hij is de opvolger van zijn landgenoot Valéry Demory, die eind oktober ontslagen werd. ‘Meziane, assistent het voorbije jaar van Demory en bij de Cats, neemt in eerste instantie de coaching over bij de Cats in de twee EK-kwalificatiewedstrijden van 24 november (Noord-Macedonië) en 27 november (Bosnië en Herzegovina) in de Sportoase van Leuven’, klinkt het in de mededeling.

Meziane was van 2012 tot 2017 coach van Cavigal Nice en promoveerde met Nice in 2015 naar de eerste klasse (LFB). In 2017-2018 was hij coach van Montpellier en sinds 2019 is hij coach van Villeneuve D’Ascq. Met Villeneuve, waar ook Belgian Cat Hind Ben Abdelkader actief is, komt hij deze campagne ook uit in de FIBA EuroCup.

Demory nam in oktober vorig jaar over van Philip Mestdagh als bondscoach. Onder zijn leiding haalden de Belgische vrouwen de kwartfinales op het voorbije WK in het Australische Sydney. Ze eindigden er uiteindelijk als vijfde en beste Europese ploeg.