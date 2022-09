Stunt van formaat: Belgian Lions verslaan basketgrootmacht Spanje

Op het EK in Tbilisi, Georgië, hebben de Belgian Lions zondag wereldkampioen Spanje verslagen met 73-83. De Lions doen zo een gouden zaak voor de kwalificatie. België won al twee van zijn drie wedstrijden op het EK.

Voor het eerst dit toernooi startte bondscoach Dario Gjergja met Pierre-Antoine Gillet in de basisvijf. Die dropte meteen een bom en blokte Willy Hernangomez, de NBA’er van de New Orleans Pelicans, af. Onverhoopt sloot België het eerste kwart af met een voorsprong: 11-15. Bako had dan al gedunkt en dat deed ook De Zeeuw in het begin van kwart twee: 11-17. Pradilla en Jaime Fernandez trokken gelijk. En onder impuls van Brizuela plaatste La Familia, zoals de Spaanse basketmannen zich noemen, een droge 15-0 tussenspurt. Lecomte, Bleijenbergh (in zijn eerste EK-minuten ooit) en Obasohan reageerden nog en zo bleef België standhouden: 33-32 aan de rust.

De verwachte tussenspurt van Spanje liet ook in de tweede helft op zich wachten. Mwema en Lecomte bleven goed spelen. Bako pakte uit met een derde Belgische dunk, maar moest er dan af na een lelijke elleboog van Willy Hernangomez. Ook met Bako op de bank liep het nog steeds lekker. Hans Vanwijn, volgend seizoen aan de slag in Parijs met Nanterre, pakte uit met twee driepunters.

De wereldkampioen probeerde los te komen van de Lions, maar ook na het derde kwart stond er nog steeds geen Spaanse voorsprong op het bord: 53-57. Bako terug het terrein op, Obasohan en Tabu knalden België met driepunters naar een vijfpuntenvoorsprong: 60-65 met nog 7 minuten te spelen.

Willy Hernangomez, die Spaans topscorer zou worden met 18 punten, bracht zijn ploeg op voorsprong, maar Obasohan en Gillet, gaven zich niet gewonnen. De 1m80-kleine Lecomte was dan alle grote Spanjaarden te slim af en zo stonden de Lions nog steeds vijf punten op voorsprong wanneer de laatste twee minuten ingingen. Scariolo moest naar zijn laatste time-out grijpen, maar die bracht geen zoden aan de dijk.

Lecomte met de driepunter en Bako dunkte met nog veertig seconden te spelen een tienpuntenvoorsprong op het bord. 73-83, wat meteen de einduitslag werd.

Spanje verloor zijn eerste match op het EK. De kwalificatie voor de eindfase in Berlijn is nog niet mathematisch zeker, maar de Lions hebben nu een zeer goede uitgangspositie om de laatste twee matchen te spelen in de groepsfase tegen Turkije dinsdag en Bulgarije woensdag.