Truitje van basketlegende Michael Jordan geveild voor 10 miljoen dollar

Veilinghuis Sotheby’s heeft een truitje van de Amerikaanse basketballegende Michael Jordan geveild voor 10,1 miljoen dollar, het hoogste bedrag dat ooit voor een sportartikel werd neergelegd. Het gaat om een shirt van de Chicago Bulls dat Jordan droeg tijdens de NBA-Finals van het seizoen 1997-1998.

Het truitje was sinds 2019 in het bezit van Sotheby’s, dat eigendom is van de Israëlisch-Italiaanse mediamagnaat Patrick Drahi. Het leverde veel meer op dan het New Yorkse veilinghuis had ingeschat. Kenners hadden de waarde van het shirt namelijk geraamd op 3 tot 5 miljoen dollar. Volgens Bram Wachter, die het veilinghuis vertegenwoordigt, is de ongewoon hoge prijs te danken aan “de naam en de onvergelijkbare erfenis van Michael Jordan, die 25 jaar na zijn carrière nog steeds actueel is”.

Het truitje van Jordan is vanaf heden het duurste sportartikel in de geschiedenis. Dat record werd eerder behaald bij de verkoop van het shirt dat voetballegende Diego Maradona droeg tijdens de finale van het WK 1986 in Engeland. Dat leverde zo’n 9,3 miljoen dollar op.