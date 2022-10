Valéry Demory ontslagen als coach van de Belgian Cats: ‘Communicatieproblemen’

Valéry Demory is niet langer bondscoach van de Belgian Cats. Dat maakte Basketball Belgium vrijdag bekend in een persbericht.

De 59-jarige Fransman nam in oktober vorig jaar over van Philip Mestdagh als bondscoach. Onder zijn leiding haalden de Belgische vrouwen de kwartfinales op het voorbije WK in het Australische Sydney. Ze eindigden er uiteindelijk als vijfde en beste Europese ploeg.

‘Op communicatief vlak waren er te grote problemen, dewelke hebben geleid tot deze beslissing’, zei Koen Umans, de algemeen manager van de Cats, in een reactie. ‘Het is een beslissing waar je niet licht over gaat. Na grondige interne evaluatie en beraadslaging, kwamen we toch tot de conclusie dat we op deze manier niet verder kunnen. Coach Demory blijkt nu toch niet de perfecte match te zijn voor onze ploeg. Duidelijke communicatie is een van de kernwaarden in onze organisatie.’

‘In het kader van de komende kwalificatiecampagne voor het EK in 2023 wilden we snel beslissen. De zoektocht naar geschikte vervanging is reeds opgestart en we hopen zo snel mogelijk met nieuws te komen. Wij willen coach Demory bedanken voor het geleverde werk en we wensen hem een succesvolle toekomst toe.’

Op het WK vorige maand in Australië sneuvelden de Belgian Cats in de kwartfinales tegen het gastland (86-69). De Belgische vrouwen misten in die partij hun geblesseerde sterspeelster Emma Meesseman.

De Belgian Cats spelen volgende maand twee kwalificatieduels op weg naar het EK van 2023 in Israël en Slovenië (15-25 juni 2023), op 24 november tegen Noord-Macedonië en op 27 november tegen Bosnië. Beide wedstrijden worden in Leuven gespeeld. In de eerste twee kwalificatieduels werd verloren van Bosnië (87-81) en gewonnen van Duitsland (84-55). De Cats staan voorlopig pas tweede in groep A.

Demory is op clubniveau ook nog coach van de Franse eersteklasser Lattes Montpellier, de club van Belgian Cats Julie Vanloo en Kyara Linskens. Het is zijn tweede passage bij de club. Eerder trainde hij ook onder meer LDLC ASVEL Lyon. Op zijn trainerspalmares prijken drie Franse titels en vier bekers.