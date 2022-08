Clubnieuws: Antwerp rekent op Frey, een domper voor Standard en de miljoenendans van Club Brugge

Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Antwerp, Standard en Club Brugge.

Geen vervanger voor Frey

Bij de Gazet van Antwerpen weten ze dat Antwerp niet op zoek gaat naar een doublure voor de geblesseerde Michael Frey. De 28-jarige Zwitserse spits liep tegen KAA Gent een scheurtje in de kuit op, maar de Great Old rekent erop dat Frey daarvan snel zal herstellen. De aanvaller, bijgenaamd The Tank, heeft in het verleden al bewezen dat hij doorgaans sneller terug is na een blessure dan zijn collega-profvoetballers, maar met dit soort kuitblessure zou hij toch minstens een maand aan de kant staan.

Sportief directeur Marc Overmars heeft aan supporters op de ochtendtraining van maandag laten uitschijnen dat Antwerp er eerder nog een polyvalente flankaanvaller bij wil die eventueel kan depanneren in de punt. Bovendien wil hij vooral de kern nog afslanken, nu Antwerp een seizoen zonder Europees voetbal tegemoet gaat.

Geen Berg voor Standard

Verschillende kranten melden dat Patrick Berg uiteindelijk niet naar Standard komt. Dat is een serieuze domper voor de Rouches en tegelijk opmerkelijk, want de 24-jarige Noorse middenvelder van Lens zat afgelopen zondag nog aan de zijde van het Luikse bestuur tijdens KV Kortrijk-Standard (0-1). Berg tekende uiteindelijk een contract bij zijn ex-club Bodø/Glimt.

Standardtarget Stipe Perica voetbalde in 2019/20 nog bij RE Mouscron. BELGA PHOTO DAVID STOCKMAN

Zijn dossier was hoe dan ook ingewikkeld, meldt Het Belang van Limburg: Lens wou de speler enkel verkopen of verhuren met een verplichte aankoopoptie, terwijl Standard de speler wou huren met een optie tot aankoop. Lens vroeg zo’n 4 miljoen euro voor Berg, een bedrag dat Standard in de huidige financiële situatie niet zomaar kan ophoesten.

Stipe Perica (27) blijft volgens HBVL wél nadrukkelijk in beeld als kanshebber om de nieuwe diepe spits van de Rouches te worden. De Kroaat, die in 2019/20 nog bij RE Mouscron voetbalde, probeert zijn transfer af te dwingen, maar zijn club Maccabi Tel Aviv blijft voorlopig vasthouden aan de vraagprijs van twee miljoen euro.

Bijna 50 miljoen aan Clubtransfers

Het Laatste Nieuws rekende uit dat Club Brugge tijdens deze mercato bijna 50 miljoen uitgaf aan transfers, met de komst van Roman Jaremtsjoek voor 16 miljoen euro als kers op de taart. Eerder haalde blauw-zwart al Raphael Onyedika (10 miljoen), Bjorn Meijer (6), Casper Nielsen (5,5), Ferran Jutglà (5), Joel Ordóñez (3,9) en Dedryck Boyata (2). Bovendien kan de transferprijs van Jaremtsjoek nog oplopen via bonussen.

HLN schrijft dat ook KAA Gent profiteert van de overgang van zijn ex-speler naar de aartsvijand, omdat de Buffalo’s 25 procent bedongen op de toekomstige transfersom toen het de Oekraïner aan Benfica verpatste. In de Ghelamco Arena wordt de clubkas dus gespijsd met 4 miljoen euro, hoewel Het Belang van Limburg beweert dat het slechts over 3 miljoen euro gaat.

Nordin Jbari, tv-analist en ex-speler van KAA Gent en Club Brugge, zegt in Het Nieuwsblad dat er wel muziek zit in het duo Jaremtsjoek-Jutglà: ‘Met Jutglà heeft Club al een prima aanvaller, maar het kon wel een grote, sterke spits gebruiken. Met Jaremtsjoek, die ook diepgang heeft, kan Club op z’n Brugs spelen. Ik denk dat dat duo heel goed kan marcheren. Want Larin, die is fysiek nog niet klaar.’