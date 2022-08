Coëfficiëntenbalans: waarom KAA Gent in de Conference League allesbehalve een ramp is

Donderdagavond is al een eerste moment van de waarheid voor het Belgisch voetbal. Kunnen Antwerp en Anderlecht zich plaatsen voor de Conference League en kan KAA Gent alsnog voorbij Omonia naar de Europa League gaan? Drie clubs in de laagste Europese competitie is echter geen slechte zaak. Allesbehalve zelfs.

Vijf Belgische clubs in Europa, dat is al geleden van het geweldige seizoen 2016/17. Toen speelde Club Brugge in de Champions League terwijl Genk, Gent, Anderlecht en Standard allemaal uitkwamen in de Europa League. Die eerste drie gingen door naar de knock-outfase en Anderlecht en Genk bereikten zelfs de kwartfinale.

Het zijn tijden waar we nu nog maar van kunnen dromen, al is de kans groot dat we dit seizoen ook weer vijf Belgische clubs de komende maanden in Europa kunnen zien. Club en Union zijn al zeker van respectievelijk de Champions League en Europa League, terwijl KAA Gent, Anderlecht en Antwerp vol aan bak moeten in de voorrondes van de twee lager gerangschikte Europese competities.

De ploegen van Felice Mazzu en Mark van Bommel staan er na de heenronde goed voor tegen Young Boys en Basaksehir, maar voor Gent wordt het nog een hele klus om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Vorige week donderdag werd het namelijk 0-2 voor het Cypriotische Omonia. Een erg lastige taak dus voor Hein Vanhaezebrouck en co.

BELGA PHOTO BRUNO FAHY © Belga Image

Race voor CL

Hoewel KAA Gent bij verlies wat mooie affiches en enkele miljoenen meer door de neus geboord ziet worden, is het voor de Belgische coëfficiënt echter geen slechte zaak als de Buffalo’s alsnog naast de Europa League zouden grijpen. Zoals u ondertussen wel weet, zit België in een race om een rechtstreeks Champions Leagueticket in het seizoen 2023/24, waarvoor het in de top tien van landen moet staan. Voorlopig staan we in dat klassement op die tiende plaats.

De Belgische clubs moeten dus punten pakken en dat is eenvoudiger in de Conference League dan een stapje hoger. Kijk maar naar KAA Gent dat vorig seizoen als enige Belgische ploeg in die competitie uitkwam en de meeste punten van al onze vertegenwoordigers sprokkelde en het Europese seizoen voor ons land toch wat redde.

KAA Gent pakte vorig seizoen nog de meeste punten van alle Belgische clubs in Europa. © Belga Image

Reken daarbij ook dat een zege in de Conference League evenveel coëfficiëntpunten oplevert als eentje in de andere competities. Dus als KAA Gent wint van een of andere Oost-Europese ploeg in de Conference League, is dat evenveel voor België waard als dat het dat doet tegen een subtopper in een Europese topcompetitie. Meer nog, Vanhaezebrouck en co komen bij de loting van de Conference League ook in pot 1 terecht, waardoor een tweede ronde bijna zeker is, terwijl ze in de Europa League in pot 2 zouden belanden. Met in pot 1 nog teams als Man. United, Arsenal en AS Roma en in de andere ook teams als Union Berlin, Real Betis en Freiburg, is dat geen garantie op overwintering in Europa.

Goed nieuws kwam er ondertussen al van de concurrenten voor de tiende plek. Zo verloor Servië (nu 11e) al twee van zijn vier clubs in de voorrondes en ook Noorwegen moest al afscheid nemen van een club, toen Antwerp Lilleström uitschakelde in de Conference League. De Noren kunnen trouwens nog een club verliezen als Molde niet voorbij het Oostenrijkse Wolfsberger raakt in de Conference League. Met andere woorden, het is het moment om met vijf clubs punten te pakken in Europa. Of dat nu in de Europa League of Conference League is, maakte niet uit.

Stand Europese coëfficiënt