De Grote Analyse van de heenronde (3/3): van de Antwerpse organisatie tot de zoektocht van Anderlecht

Na het WK staat opnieuw de vaderlandse competitie voor de deur. Met één statistiek per club blikken we terug op wat er in de heenronde gebeurde. Vandaag: Antwerp, Standard, Cercle, Anderlecht, Eupen en Seraing.

Antwerp: 8,42 geïncasseerde schoten op doel

Vorig seizoen moest de Great Old nog een beroep doen op de mirakelsaves van Jean Butez om zich bij de beste verdedigingen van het land te scharen, ondanks een veel te hoog aantal geïncasseerde schoten op doel. Nu beleeft de Franse doelman een rustiger seizoen achter de verdediging die op punt werd gezet door Mark van Bommel. Door de ervaring van Toby Alderweireld en de agressiviteit van William Pacho komt The Great Old zelden in de problemen. Alleen Union heeft minder schoten op doel geïncasseerd dan Antwerp sinds het begin van het seizoen.

Standard: 34,1 dribbels per match

Sclessin kolkt weer en dat is te danken aan Ronny Deila. De Noorse coach staat voor verticaal voetbal, met voorin technische profielen die kunnen combineren en snel de diepte induiken. Met spelers als William Balikwisha, Cihan Canak, Denis Dragus, Nicolas Raskin en Philip Zinckernagel hebben de Rouches veel spelers die met een dribbel de verdediging van de tegenstander kunnen openrijten. Een recept dat werkt: qua expected goals doen alleen Genk en Club Brugge beter dan de Luikenaars dit seizoen.

Sclessin kolkt weer dan dat komt allemaal door coach Ronny Deila. © Belga Image

Cercle Brugge: 15,9 gerecupereerde ballen per match in het voorste derde

Of het nu onder Dominik Thalhammer is of onder Miron Muslic, het recept van Cercle Brugge blijft hetzelfde. De voortdurende pressing van groen-zwart is een van de meest indrukwekkende van Europa. Bovendien wordt de jacht op de tweede bal meteen ingezet nadat de keeper uitgetrapt heeft of de verdediging het leer weggewerkt heeft. Die ingrediënten maken van Cercle de ploeg die de meeste ballen recupereert dicht bij het doel van de tegenstander.

Anderlecht : 407 passes per match

Met dit cijfer staat paars-wit nog in de top zes van de ploegen uit eerste klasse, maar het contrast met vorig seizoen is duidelijk. Toen lieten de Brusselaars, geïnspireerd door de ideeën van Vincent Kompany, een gemiddelde van 535 passes per duel optekenen. Daarmee liet Anderlecht de concurrentie ver achter zich. Door het mislukte huwelijk met Felice Mazzu belandde het balbezit in de vuilbak, maar opvolger Robin Veldman herstelde dat al in zekere mate. Nu is het de vraag wat nieuwe T1 Brian Riemer kan teweeg brengen op Neerpede.

Brian Riemer is de nieuwe man bij Anderlecht. © Belga Image

KAS Eupen: 37,77 expected goals against

Toen Bernd Storck het roer overnam bij de Panda’s, hoopten ze in de Oostkantons op een rustig seizoen onder de leiding van een expert in overleven in de Belgische eerste klasse. Helaas was de Duitser nooit in staat om de defensieve organisatie van zijn vorige periode bij Eupen te installeren. Een onevenwichtige kern, zeer zwak achterin en een chaotisch middenveld: het is een dodelijke cocktail die van Eupen de ploeg maakt met de meeste verwachte doelpunten tegen in de JPL.

Seraing: 10,18 ballen in het strafschopgebied per wedstrijd

Ondanks enkele goede defensieve cijfers, geërfd van de goede organisatie die José Jeunechamps voor zijn ontslag had geïnstalleerd, bezetten de Metallo’s de laatste plaats in het klassement voor de WK-break. Het logische gevolg van een flagrant gebrek aan offensieve kwaliteit, met een triest gemiddelde van 1,07 verwachte doelpunten per wedstrijd en een schijnbaar onmogelijke opdracht om door de verdediging van de tegenstander te raken, zelfs wanneer die zelf hoog druk zet en zo ruimtes laat in hun rug. Zonder een aanvallende kwaliteitsinjectie zal elke coach van Seraing dezelfde problemen hebben.