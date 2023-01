EK kunstschaatsen: Loena Hendrickx gaat vol voor Europese titel

Loena Hendrickx begint donderdag met grote ambitie aan haar EK kunstschaatsen in het Finse Espoo. De 23-jarige Kempense wil Europees kampioene worden. En die mogelijkheid is er zeker.

Hendrickx was dit seizoen tot dusver de best presterende kunstschaatsster in Europa. Ze pakte in november in het Franse Angers haar eerste GP-zege met een seizoensbeste van 216,34 punten. Geen enkele van haar 31 concurrenten komende week haalde zo’n score. De Poolse Ekaterina Kurakova (204,73), de Georgische Anastastia Gubanova (203,91) en de Estse Eva-Lotta Kiibus (202,04) lijken vooraf haar belangrijkste tegenstanders.

Hendrickx werd in december bij haar eerste deelname ook derde in de Grand Prix-finale in Turijn, de grote finale in het kunstschaatsseizoen. Ze moest er enkel de Japanse Mai Mihara en de Amerikaanse Isabeau Levito laten voorgaan, maar was achteraf toch niet tevreden. Haar vrije kür viel tegen, waardoor haar puntentotaal bleef steken op 196,35. De voorbije weken ging de focus dan ook naar het trainen op de sprongen.

Hendrickx heeft een persoonlijk record van 219,05 punten. Dat behaalde ze in november 2021 in de Gran Premio d’Italia in Turijn. Vorig seizoen schitterde onze landgenote met zilver op het WK in Montpellier, na de Japanse Kaori Sakamoto, en een vierde plek op het EK in Talinn. De top drie in Estland bestond uit de Russische meisjes Kamila Valieva, Anna Shcherbakova en Alexandra Trusova. Zij worden vanwege de inval van Rusland in Oekraïne geweerd op internationale competities. Op de Winterspelen in Peking, waar Rusland wel nog mocht deelnemen, werd Hendrickx achtste.

Met de nauwelijks zestienjarige Nina Pinzarrone neemt er deze week nog een tweede Belgische deel aan het EK kunstschaatsen. Haar persoonlijke topscore is 186,10 punten. De Brusselse kreeg haar EK-ticket dankzij de vierde plaats van Hendrickx op het EK vorig jaar.

Hendrickx en Pinzarrone werken donderdag, vanaf 12u15 Belgische tijd, hun korte kür af. Zaterdag, vanaf 12 uur Belgische tijd, volgt de vrije kür.

Lees ook: