Enthousiast Standard houdt drie punten thuis tegen onherkenbaar Club Brugge (3-0)

Standard Luik heeft zondag op de negende speeldag van de Jupiler Pro League thuis met 3-0 gewonnen van Club Brugge. Philip Zinckernagel is de nieuwe held van Sclessin, na twee fraaie doelpunten (30., 64.). William Balikwisha scoorde de 3-0 in de toegevoegde tijd (92.).

De eerste tien minuten eiste Club Brugge de bal op in een kolkend Sclessin, zonder gevaarlijk te zijn. De eerste echte kans was voor Standard, Balikwisha scoorde knap in de verste hoek, maar stond buitenspel (12.). Standard bleek niet onder de indruk van de ruime overwinning van Club Brugge in de Champions League bij Porto eerder deze week. Een schot van Dragus ging maar net naast het doel van Mignolet (19.) en een poging van Amallah, op aangeven van doelman Bodart, ging eveneens naast (27.). Dat kon beter besloot Zinckernagel: de Deen schoot met links fraai voorbij Mignolet na een half uur spelen (30., 1-0). Brugge kon daar in de eerste helft weinig tegenover brengen. De voorzetten van Skov Olsen waren ondermaats en Yaremchuk kon niet tonen waarom Hoefkens hem verkoos boven Jutgla. De tweede helft bleef Standard met de steun van een uitzinnig publiek Brugge onder druk zetten. De verwachte wissel Jutgla voor Yaremchuk bracht daar weinig verandering in.

De infiltrerende Zinckernagel, overgekomen van Olympiakos Piraeus, bracht de Luikenaars op 2-0 (65.). Komende van rechts, schoot hij overhoeks strak voorbij Mignolet. Carl Hoefkens bracht nog drie nieuwe krachten in: Antonio Nusa, Dedryck Boyota en Eduard Sobol voor Kamal Sowah, Abakar Sylla en Bjorn Meijer (71.). Ook Standard coach Ronny Deila moet wisselen. Smaakmaker Zinckernageln werd geblesseerd vervangen door Osher Davida (80.). Brugge probeerde zich wel opnieuw in de wedstrijd te knokken. Skov Olsen kapte naar binnen, maar Bodart ging goed plat. Ook het derde doelpunt van de match was voor Standard. In de toegevoegde tijd scoorde Balikwisha. In de stand is Brugge nu met 19 punten derde, op acht punten van leider Antwerp en drie van Genk. Standard moet ook nog Oud-Heverlee Leuven (17) voor zich dulden en is met 16 punten vijfde.