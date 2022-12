De F1 heeft officieel de GP van China van de kalender van 2023 gehaald omwille van de coronamaatregelen in het land.

In 2019 vond er voor het laatst een Grote Prijs in Shanghai plaats. Sindsdien werd die wegens de pandemie telkens afgelast. De Chinese organisatie heeft nog een contract met Formula One tot 2025.

Op de kalender voor 2023 staan nu 23 races. Mogelijk wordt China nog vervangen. Een Grote Prijs in Portugal lijkt een optie. In 2020 en 2021 werd er al in de Algarve (Portimão) geracet.