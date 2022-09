F1-kalender 2023: GP van België verhuist naar 30 juli

De Grote Prijs Formule 1 van België op het circuit van Spa-Francorchamps vindt volgend jaar plaats op 30 juli, net voor de zomerbreak. De Internationale Automobielfederatie (FIA) maakte dinsdag de F1-kalender voor 2023 bekend. Die telt maar liefst 24 races, een record.

Zowat een uur voor de start van de GP van België eind vorige maand bevestigde F1-organisator Formula One dat de Grote Prijs in Spa-Francorchamps ook volgend seizoen op de kalender zou staan, na geruchten over een hoogst onzekere toekomst. De GP die normaal eind augustus wordt georganiseerd, verhuist wel naar eind juli als 14e WK-manche van het seizoen. De traditionele plek van de GP van België op 27 augustus wordt overgenomen door het Nederlandse Zandvoort.

Spa-Francorchamps stond al in het eerste F1-seizoen in 1950 op de kalender van de koninginnenklasse van de autosport. Tot dusver werden 67 GP’s van België georganiseerd, waarvan 55 in Spa-Francorchamps.

De voorlaatste GP van het seizoen vindt plaats in het Amerikaanse Las Vegas, een nieuwe race. Het is de derde wedstrijd die in de Verenigde Staten wordt gehouden, na Miami (7/05) en Austin (22/10). De GP van Monaco, waarover eveneens onzekerheid was, staat wel degelijk op de kalender, op 28 mei. De GP van Qatar (8/10) maakt verder zijn rentree, na een jaar afwezigheid. Ook staat de GP van China in Sjanghai (16/04) opnieuw op het programma. Vanwege de coronapandemie is die race sinds 2019 niet meer georganiseerd. Het wereldkampioenschap begint op 5 maart in Bahrein en eindigt op 26 november in Abu Dhabi.

De Grote Prijs van Frankrijk valt weg, net als die van Rusland. De GP in Sotsji, die oorspronkelijk in 2022 voorzien was op 25 september, werd geannuleerd na de Russische invasie van Oekraïne.

“De aanwezigheid van 24 races op de kalender bewijst eens te meer dat de Formule 1 wereldwijd groeit en aantrekkelijk is”, stelt FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. “De toevoeging van nieuwe locaties en het behoud van traditionele races onderstrepen het gezonde beheer van de sport door de FIA.”