Ford keert terug in de Formule 1 in 2026

De Amerikaanse autogigant Ford maakt in 2026 haar langverwachte comeback in de Formule 1. De F1 en Ford maakten het nieuws vrijdag samen bekend. Ford was in het verleden erg succesvol als constructeur in de F1.

Het pakte in de jaren’ 60 tot ’90 met Cosworthmotoren dertien wereldtitels bij de piloten en tien bij de constructeurs. Ford trok in 2004, met het einde van het Jaguar-project, de deur van de Formule 1 achter zich dicht. Haar laatste wereldtitel was die van Michael Schumacher (Benetton-Ford) in 1994. De laatste overwinning dateert van 2004, met Giancarlo Fisichella (Jordan-Ford) in Brazilië.

Het is nog niet bekend met welk team Ford zal gaan samenwerken, maar in de wandelgangen klinkt al een hele tijd de naam van het Red Bull van wereldkampioen Max Verstappen.

In 2026 voert de F1 haar nieuwe motorreglementen in. In de nieuwe hybride motoren zal het elektrische aandeel aanzienlijk groter worden.