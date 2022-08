Formule 1 bevestigt: Spa-Francorchamps staat ook volgend seizoen op de kalender

De Grote Prijs Formule 1 van België op het circuit van Spa-Francorchamps staat ook volgend seizoen op de kalender. Dat bevestigde organisator Formula One, zowat een uur voor de start van de GP.

De toekomst van de Belgische GP was reeds een tijdje hoogst onzeker. Het contract met F1-organisator Formula One liep na dit seizoen immers af en de organisatoren leken de voorkeur te geven aan Amerikaanse en Aziatische oorden.

Veel zou afhangen van de GP’s in Zuid-Afrika en China. Bij de eerste is het een race tegen de klok om alles tijdig af te krijgen, in China gelden er nog steeds strenge coronamaatregelen.

Spa-Francorchamps is populair

De voorbije dagen sijpelden er echter steeds meer hoopgevende berichten binnen. Onder meer F1-CEO Stefano Domenicali liet tijdens een interview duidelijk verstaan dat de editie van 2022 niet meteen de laatste zou zijn van de legendarische GP, die door piloten en publiek enorm geapprecieerd wordt vanwege de techniciteit van het circuit en de hoge amusementswaarde.

‘Het doel is om tot een mix van races te komen. Hierbij zou een derde in Europa plaatsvinden, een derde in het Verre Oosten en het laatste derde in Amerika en het Midden-Oosten’, vertelde Domenicali eerder.

In de korte mededeling van Formula One wordt er enkel gesproken over komend seizoen. Wat nadien zal volgen, valt nog af te wachten.

Belevenis

Eerder deze week werd de GP van Frankrijk voor komend seizoen reeds van de kalender gehaald. Mogelijk komt die GP in de toekomst opnieuw op de kalender, eventueel in een beurtrol met een ander circuit.

‘We moeten de plaatselijke organisatoren feliciteren met het geleverde werk’, vertelde Domenicali zondag na de bekendmaking aan Sky Sports. ‘We zien dat er fors is ingezet op de belevenis. We zien allemaal de volle tribunes en het uitzinnige publiek. Dat is natuurlijk geweldig voor deze sport. We hebben altijd gezegd dat Spa deel uitmaakt van onze traditie en daarvoor een belangrijk moment op de kalender krijgt. Dat willen we vandaag vieren met deze verlenging.’

1950

Spa-Francorchamps stond reeds in 1950 op de kalender in het eerste F1-seizoen ooit. De race van zondag is de 55e en daarin mag de Spanjaard Carlos Sainz Jr van op de poleposition starten.

In België vonden er ook nog F1-races plaats op de circuits van Zolder en Nijvel.