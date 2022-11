George Russell heeft eerste Grand Prix-zege beet

George Russell (Mercedes), zaterdag al de snelste in de sprintrace, heeft zondag ook de Grand Prix van Brazilië gewonnen. Op het Interlagos-circuit in Sao Paulo liet de 24-jarige Brit zijn land- en teamgenoot Lewis Hamilton achter zich. De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) werd derde. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull), die zich eerder al van een tweede opeenvolgende wereldtitel verzekerde, finishte als zesde in de 21e en voorlaatste manche van het wereldkampioenschap Formule 1.

Met zijn eerste Grand Prix-zege bezorgde Russell Mercedes een eerste overwinning dit seizoen. Zeven keer eerder stond Russell, die dit seizoen de overstap van Williams naar Mercedes maakte, op het podium: één keer als tweede (Nederland) en zes keer als derde (Australië, Spanje, Azerbeidzjan, Frankrijk Hongarije, Italië). Russell reed van start tot finish aan de leiding. Hij profiteerde daarbij optimaal van een aanvaring tussen Hamilton en Verstappen.

De Nederlander moest met schade aan zijn Red Bull naar de pitstraat en kreeg bovendien de schuld voor de aanrijding, wat hem een tijdstraf van vijf seconden kostte. Hamilton kwam de botsing met Verstappen te boven en reed een sterke race, waarin de zevenvoudige wereldkampioen zich vanaf de achtste naar de tweede plaats opwerkte. Verstappen was wellicht iets te gretig na een herstart in de zevende ronde.

De safetycar was namelijk al na de eerste ronde in de baan gekomen na een crash tussen Daniel Ricciardo (McLaren) en Kevin Magnussen (Haas). De 25-jarige Nederlander wilde binnendoor bij Hamilton en daarmee de tweede plaats in de race overnemen, maar hij kreeg weinig ruimte en duwde de Mercedes van Hamilton de baan af. Een tweede herstart op zo’n vijftien ronden voor het einde bood Verstappen de kans om nog wat rijders in te halen.

Ook zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez moest eraan geloven, ook al vroeg het team nadrukkelijk aan Verstappen om de zesde plek terug te geven aan Pérez, die nog tweede kan worden in het kampioenschap. Verstappen liet door de boordradio weten dat hij dat niet zou doen. Charles Leclerc had eveneens ruzie met zijn teamleiding. De Monegask, die met Pérez strijdt om die tweede plaats, vroeg in de slotfase of hij Sainz mocht inhalen om zo derde te worden. Ferrari gaf geen gehoor aan zijn verzoek.

Waarom Verstappen zijn teamgenoot de zesde stek niet gunde, is niet duidelijk. “De redenen hebben we net samen besproken. Ik heb hem verteld waarom ik het niet heb gedaan”, was al wat Verstappen kwijt wou. Pérez had er alleszins geen begrip voor. “Ik kan niet geloven waarom hij dat weigerde, zeker niet na alles wat ik in het verleden voor hem heb gedaan”, zei hij. “Die twee wereldtitels heeft hij dankzij mijn hulp.” In de WK-stand leidt Verstappen met 429 punten. Leclerc en Pérez hebben ieder 290 punten, maar Leclerc won meer races en staat tweede. Over een week is de slotrace van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi.