GP van Japan: Max Verstappen wereldkampioen na chaotisch slot

Max Verstappen heeft zondag op het circuit van het Japanse Suzuka zijn tweede wereldtitel behaald. Al was daar erg veel onduidelijkheid over na de finish.

Vanwege de regenval werd de achttiende WK-manche van het seizoen reeds na twee ronden stilgelegd. De rode vlag ging uit na meerdere crashes in de openingsfase van de race op het circuit van Suzuka, waar het behoorlijk hard regende.

Max Verstappen kwam vanaf poleposition ongeschonden door de eerste bochten en nam ook de leiding in de race. Sebastian Vettel (Aston Martin), Carlos Sainz (Ferrari), Alexander Albon (Williams), Zhou Guanyu (Alfa Romeo) en Pierre Gasly (AlphaTauri) gleden allemaal van de baan, ondanks dat ze op regenbanden reden. De race was meteen voorbij voor Sainz en Albon. Gasly was dan weer woedend omdat er plots een tractor op de baan stond in Suzuka. Die kraanwagen was bezig een gecrashte auto weg te halen.

Na een oponthoud van meer dan twee uur ging de race omstreeks 9u15 (Belgische tijd) opnieuw van start, achter de safetycar. Vanwege de tijdsdruk kon er slechts net iets meer dan een halve race (28 ronden) afgewerkt worden, maar de race werd wel hervat en zo werden er toch volledige punten toegekend.

Uiteindelijk haalde de Nederlander het autoritair, met een voorsprong van 27.066 op zijn ploegmaat Sergio Perez. Charles Leclerc (Ferrari) was als tweede over de finishlijn gekomen, maar kreeg na afloop een tijdstraf van 5 seconden voor een incident met Perez. Leclerc zakte van de tweede naar de derde plaats en zo was de tweede wereldtitel op rij toch een feit voor Verstappen. Esteban Ocon werd vierde, voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

In de WK-stand heeft Verstappen nu 366 punten achter zijn naam staan, dat zijn er 113 meer dan Perez (253), die over Leclerc (252) naar de tweede plaats wipt. Met nog slechts vier races te gaan is de kloof tussen Verstappen en zijn eerste achtervolger onoverbrugbaar.