Max Verstappen boekt in Austin recordzege en bezorgt Red Bull constructeurstitel

Max Verstappen (Red Bull) heeft zondag in Austin (Texas) op indrukwekkende wijze de Grote Prijs Formule 1 van de Verenigde Staten gewonnen. In de 19e van 22 WK-manches bleef de 25-jarige Nederlander de Brit Lewis Hamilton (Mercedes) en de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) voor.

Met zijn dertiende zege van het seizoen evenaarde Verstappen het Formule 1-record van de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Hij krijgt nog drie kansen om alleen recordhouder te worden.

De zege betekende ook dat Red Bull de wereldtitel bij de constructeurs binnenhaalde. Bij de piloten had Verstappen zich eerder al van een tweede wereldtitel op rij verzekerd. De constructeurstitel ging de afgelopen acht jaar naar Mercedes.

De dertiende seizoenszege werd Verstappen niet in de schoot geworpen. Hij leek de race redelijk onder controle te hebben, na een hectische start, waarbij hij meteen polestarter Carlos Sainz (Ferrari) inhaalde en waarin hij na twee herstarts de koppositie wist te behouden. Maar bij zijn tweede pitstop ging het mis. Een wielgun haperde, waardoor de wereldkampioen langer dan hem lief was stilstond in de pitstraat en moest toezien dat Hamilton en ook Charles Leclerc hem voorbij gingen.

Vanaf de derde plaats ging Verstappen weer in de aanval. Al snel beslechtte hij het gevecht om de tweede plaats met Leclerc in zijn voordeel. Daarna opende hij de jacht op leider Hamilton. Ronde na ronde naderde de Nederlander op de Mercedes van de zevenvoudige wereldkampioen en op zes ronden van het einde ging hij met een fraaie inhaalactie Hamilton voorbij. Hij moest in die laatste ronden nog wel goed op zijn banden letten en binnen de lijnen van de baan blijven, maar de recordzege liet hij zich niet meer afpakken.