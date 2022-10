Max Verstappen dominanter dan ooit: 10 cijfers over zijn tweede wereldtitel

Afgelopen zondag behaalde Max Verstappen zijn tweede wereldtitel in de formule 1. Op een leeftijd van nog altijd maar 25 jaar is hij dominanter dan ooit. Een overzicht in 10 opvallende cijfers.

2

Zoveel wereldtitels telt Max Verstappen nu. Hij kwam zondag op gelijke hoogte met Fernando Alonso, Mika Häkkinen, Emmerson Fittipaldi, Graham Hill, Jim Clark en Alberto Ascari.

25

Zoveel jaar en tien dagen oud was Max Verstappen toen hij op het circuit van Suzuka zijn tweede wereldtitel in de F1 veroverde. Als de op één na jongste rijder ooit, na Sebastian Vettel (24 jaar, 3 maanden en 6 dagen oud bij zijn dubbelslag).

Nummer drie op die ranking is Fernando Alonso (25 jaar, 2 maanden en 23 dagen). Op vier staat Michael Schumacher (26 jaar, 9 maanden en 19 dagen).

4

Zoveel resterende F1-races staan er nog op het menu dit seizoen. Het is geleden van 2011 dat een rijder (toen Sebastian Vettel) de wereldtitel pakte met nog zoveel races voor de boeg. Met die nuance dat de F1-kalender in 2011 19 wedstrijden telde, dit seizoen zijn dat er drie meer (22).

Het record staat nog altijd op naam van Michael Schumacher. Die werd in 2002 wereldkampioen met nog zés races te rijden, in een seizoen van ‘slechts’ 17 GP’s.

27,066

Zoveel seconden voorsprong telde Verstappen toen de GP van Japan zondag werd afgevlagd, na amper 162 km. Ondanks die korte afstand is dat de grootste marge ooit tussen de winnaar en de tweede op het circuit van Suzuka. Het vorige record dateerde van 2012 (20,632 seconden voorsprong voor Sebastian Vettel).

De Nederlander werd ook de eerste rijder sinds Vettel in 2011 die zijn wereldtitel vierde op het Japanse circuit. Ook Schumacher verzekerde er zich tweemaal van de F1-titel, in 2000 en 2003, toen de GP van Japan nog de traditionele afsluiter van het F1-seizoen was.

Back 2️⃣ Back Titles 🏆🏆 pic.twitter.com/sK1ZKHnYXr — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 9, 2022

32

Zoveel GP-zeges staan er nu op het palmares van de Nederlander. Hij stak zondag Nigel Mansell voorbij en kwam op gelijke hoogte met Fernando Alonso, voor de zesde plaats aller tijden in de ranking met gewonnen F1-races.

23

Zoveel verschillende GP’s heeft Verstappen gewonnen. Hij schuift daarmee op naar de tweede plaats in die ranking, voorbij Michael Schumacher.

Lewis Hamilton staat nog ruim op kop, met 31. De Brit en de Nederlander konden wel profiteren van de steeds uitgebreidere F1-kalender in de laatste jaren.

13

Zoveel zeges, op 18 poleposities, heeft Verstappen behaald vanop de eerste startplaats, of 72 procent. Niemand deed, qua percentage, ooit beter (rijders met minstens 10 poleposities).

3

De zoveelste F1-rijder werd Verstappen zondag in Japan met minstens 12 GP-zeges in één seizoen, na Michael Schumacher (13 op 18 in 2004) en Sebastian Vettel (13 op 19 in 2013).

In de komende vier manches kan Mad Max de twee Duitsers nog evenaren en overtreffen. Verstappen moet wel alle vier GP’s winnen als hij Schumachers zegepercentage wil verbeteren (72,2%).

7

Zoveel GP’s op rij hebben Max Verstappen en Red Bullploegmaat Sergio Pérez gewonnen (zes voor de Nederlander, één voor de Mexicaan). Dat is de op een na langste reeks in de teamgeschiedenis. Het record dateert van 2013, toen Sebastian Vettel voor Red Bull liefst negen opeenvolgende zeges behaalde.

In Japan eindigden Verstappen en Pérez voor vijfde keer dit seizoen ook op de eerste en tweede plaats, nog een record voor Red Bull. Maar verre van een alltime high. Dat staat nog altijd op naam van Mercedes (12 in 2015, 11 in 2014).

Drivers’ Championship? Make it a double 🏆🏆 pic.twitter.com/j4Ndr2MfrD — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 9, 2022

165

Zoveel punten voorsprong telt Red Bull in het klassement bij de constructeurs op het nummer twee, Ferrari (619 vs. 454).

Mercedes volgt op plaats drie met 387 punten, en zal voor het eerst sinds 2014 niet de titel bij de constructeurs winnen. Red Bull maakte zo een einde aan de langste regeerperiode ooit voor een team.