Max Verstappen (Red Bull) wint de Grote Prijs Formule 1 van Italië

Max Verstappen (Red Bull) heeft zondag de Grote Prijs Formule 1 van Italië, de zestiende WK-manche van het seizoen, op zijn naam geschreven. De 24-jarige Nederlander haalde het op de Autodromo Nazionale, nabij Monza, voor de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) en de Brit George Russell (Mercedes).

De wereldkampioen startte door een gridstraf pas op de zevende plaats, maar raasde snel helemaal naar voren. Na een pitstop van Leclerc nam hij ook de koppositie over. De Monegask kwam even terug aan de leiding na een stop van Verstappen, maar op vers rubber en na een nieuwe pitstop van Leclerc was de Nederlander niet meer bij te houden.

In het slot kwam de safety car nog op de baan, na het uitvallen van Daniel Ricciardo (McLaren), de winnaar van vorig jaar. Zijn wagen raakte niet meer op tijd van de baan gehaald en zo finishten Verstappen en co achter de safety car. De Nederlandse debutant Nyck de Vries finishte in zijn eerste Grote Prijs als negende en pakte zo meteen twee punten.

Verstappen boekte zijn elfde GP-zege dit seizoen, de vijfde op een rij. Ook in Saoedi-Arabië, Emilia Romagna, Miami, Spanje, Azerbeidzjan, Canada, Frankrijk, Hongarije, België en Nederland was hij de snelste. In Monza stond hij de voorbije jaren nog nooit op het podium.

In de WK-tussenstand leidt Verstappen (335 ptn) met een voorsprong van 116 punten op eerste achtervolger Leclerc (219 ptn).

De volgende Grote Prijs in de Formule 1 staat op 2 oktober op het programma op het Marina Bay Street Circuit in Singapore. Er staan in totaal nog zes Grote Prijzen op het programma.