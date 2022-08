Max Verstappen wint GP Formule 1 van België na inhaalrace vanaf 14e plaats

De Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) heeft zondag de Grote Prijs Formule 1 van België, de veertiende GP van het seizoen, op zijn naam geschreven.

Op het circuit van Spa-Francorchamps kwam Verstappen als eerste over de meet, waardoor hij voor het tweede opeenvolgende jaar mocht vieren op Belgische bodem. Zijn Mexicaanse ploegmaat Sergio Perez en de Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari), die vanop polepositie vertrok, vervolledigden het podium.

Verstappen had in de kwalificaties in feite de snelste tijd geklokt, maar moest achteraan op de startgrid vertrekken omdat hij ervoor koos zijn motor en versnellingsbak te laten vervangen.

Verstappen aan de leiding in WK-tussenstand

In de WK-tussenstand diept Verstappen met een puntentotaal van 284 zijn voorsprong op eerste achtervolger Perez, die 191 punten telt, uit tot 93 eenheden.

De Monegask Charles Leclerc (Ferrari), zesde in Francorchamps, glijdt af naar de derde plaats met 186 stuks.

Lewis Hamilton out

Met de Brit Lewis Hamilton (Mercedes) en de Fin Valtteri Bottas (Alfa Romeo) moesten twee piloten al vroeg de strijd noodgedwongen staken. In de eerste ronde tikte Hamilton in de derde bocht langs achteren de bolide van Fernando Alonso (Alpine) aan. Wat later gingen Nicholas Latifi (Williams Racing) en Bottas van de baan. Zowel Hamilton als Bottas konden niet verder.

Nog voor de race halfweg was sloeg Verstappen zijn slag door voorbij Sainz naar leiding te snellen. Hij gaf de koppositie nadien niet meer uit handen.

