Mick Schumacher wordt reservepiloot bij Mercedes

Mick Schumacher wordt volgend seizoen reserverijder bij Mercedes. Dat heeft de Formule 1-renstal donderdag bekendgemaakt.

Mercedes houdt dus de 23-jarige Duitser achter de hand voor piloten Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen, en George Russell.

“Mick is een getalenteerde jonge piloot en we zijn blij dat hij bij het team komt”, reageert teambaas Toto Wolff. “Hij is een harde werker, heeft een kalme en methodische aanpak en is nog steeds hongerig om te leren en beter te worden als coureur. Dat zijn allemaal belangrijke kwaliteiten en we zijn blij dat hij ons kan helpen bij de ontwikkeling van de W14. We weten ook dat hij met twee jaar race-ervaring in de Formule 1 klaar staat om op korte termijn in de bolide te stappen om Lewis of George te vervangen, mocht dat nodig zijn.”

Mick Schumacher kwam vorig jaar als Formule 2-kampioen bij Haas maar slaagde er niet in te overtuigen. Na een teleurstellend eerste seizoen waarin hij geen enkel WK-punt sprokkelde, kon de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher ook dit jaar amper scoren. Alleen in Oostenrijk (zesde) en Groot-Brittannië (achtste) eindigde hij in de punten. Een maand geleden raakte bekend dat zijn landgenoot Nico Hülkenberg zijn plaats overneemt bij Haas.

Michael Schumacher, de vader van Mick, reed van 2010 tot en met 2012 voor Mercedes, waar hij zijn carrière beëindigde.

Eerder op de dag kondigde Ferrari aan dat met wederzijdse goedkeuring is beslist de samenwerking met Mick Schumacher niet te verlengen. De Duitser behoorde vier jaar tot de Ferrari Driver Academy. Bij Ferrari behaalde Michael Schumacher vijf van zijn zeven wereldtitels.