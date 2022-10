Red Bull komt met de schrik vrij: geen puntenaftrek, wel 7 miljoen euro boete

De Internationale Autosportfederatie FIA heeft F1-renstal Red Bull Racing een boete van 7 miljoen dollar (7,03 miljoen euro) opgelegd omdat het team van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen vorig jaar het budgetplafond heeft overschreden, zo maakte de FIA vrijdag bekend.

Tot de gevreesde retroactieve puntenaftrek komt het dus niet. De wereldtitel van Max Verstappen van vorig jaar blijft zo behouden. In totaal ging het ook maar om een lichte overschrijding van 1,6 procent van het budget, wat neerkomt op 2,16 miljoen euro. Naast de financiële sanctie is er ook een sportieve: het Oostenrijkse team krijgt een tijdsvermindering van tien procent in het onderzoek naar aerodynamica voor zijn bolides. Dat is onder meer de tijd die het team in het tussenseizoen kan doorbrengen in de windtunnel.

De FIA had het plafond voor het bouwen en ontwikkelen van de bolides in 2021 op 145 miljoen dollar vastgelegd. Dit seizoen is het budgetplafond vastgelegd op 140 miljoen en volgend jaar zakt het opnieuw. 2021 was het eerste jaar waarin de tien Formule 1-teams met elkaar afspraken dat ze minder geld zouden uitgeven aan de ontwikkeling van de Formule 1-auto’s. Tevens werd een maximaal uit te geven bedrag vastgesteld om zo gelijkheid tussen de teams te bevorderen en een eerlijker speelveld te creëren.

Red Bull ontkende eerder in een verklaring dat het vorig jaar meer zou hebben uitgegeven aan de ontwikkeling van de auto’s dan was toegestaan volgens het kostenplafond.

