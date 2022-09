Verstappen pakt voor het tweede jaar op rij de pole in Zandvoort

De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) heeft zaterdag voor eigen publiek de poleposition veroverd voor de Grote Prijs Formule 1 van Nederland, de vijftiende WK-manche van het seizoen.

De regerende wereldkampioen en huidige WK-leider werkte na een nagelbijter zijn snelste ronde op het circuit van Zandvoort af in 1:10.342 en was daarmee 21 duizendsten van een seconde sneller dan de Monegask Charles Leclerc (Ferrari). Diens Spaanse ploegmaat Carlos Sainz zette de derde tijd neer, Lewis Hamilton (Mercedes) was vierde in de kwalificaties.

De kwalificaties werden in het begin van Q2 even stilgelegd, nadat er een rookbom vanuit het publiek op het circuit was gegooid. De dader is intussen gearresteerd door de politie.

De Grote Prijs staat zondagnamiddag (om 15u) op het programma. Vorig jaar was de zege in de eerste Nederlandse GP sinds 1985 voor Verstappen, een dag nadat hij ook al de pole veroverd had.