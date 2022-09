Verstappen triomfeert voor Oranje-legioen

Max Verstappen (Red Bull) heeft zondag voor zijn uitgelaten supportersschare de Grote Prijs Formule 1 van Nederland gewonnen. In de vijftiende WK-manche van het seizoen hield de vanop de polepositie vertrokken regerende wereldkampioen de Brit George Russell (Mercedes) en de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) achter zich. Verstappen verstevigt zo zijn koppositie in de WK-stand.

Verstappen triomfeerde net als vorig jaar op het circuit van Zandvoort, waar 105.000 toeschouwers aanwezig waren. Lang leek er niets aan de hand, tot in het slot de safetycar het circuit op kwam nadat de Alfa Romeo van Valtteri Bottas op de baan tot stilstand was gekomen. De verschillen tussen de bolides werden zo weggewerkt met nog 12 ronden te rijden.

Bij de herstart stak Verstappen Hamilton meteen voorbij richting de koppositie, die de Nederlander niet meer afstond. Een boze Hamilton, die op oude mediumbanden reed, werd nog voorbijgestoken door ploegmaat Russell, die net als Verstappen bij de aankondiging van de safetycar nieuwe zachte banden had laten steken. Ook Leclerc profiteerde van de situatie en snelde nog naar de derde plaats, voor de onfortuinlijke zevenvoudige wereldkampioen Hamilton.

De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) kwam als vijfde over de meet maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden en belandde zo op de achtste stek, nadat hij op een niet veilige manier werd losgelaten na een pitsstop en zo bijna botste tegen zijn landgenoot Fernando Alonso (Alpine). Sainz werd eerder in de race trouwens niet geholpen door zijn mecaniciens, die een blunder begingen bij een pitsstop na 14 ronden, toen de band voor linksachteraan niet klaar bleek te liggen. De Spanjaard viel door het geklungel terug van de derde naar de elfde plaats.

In de WK-stand heeft Verstappen nu een voorsprong van 109 punten op Leclerc en Sergio Pérez (Red Bull), vijfde in Zandvoort. Zij tellen ieder 201 punten.

Verstappen boekte zijn tiende GP-zege dit seizoen, de vierde op rij. Ook in Saoedi-Arabië, Emilia Romagna, Miami, Spanje, Azerbeidzjan, Canada, Frankrijk, Hongarije en België was hij de snelste. De volgende GP is volgende week zondag voorzien op de Autodromo Nazionale nabij het Italiaanse Monza.