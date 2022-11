Wereldkampioen Verstappen verovert pole in laatste GP van het seizoen

Wereldkampioen Max Verstappen vertrekt zondagnamiddag vanuit polepositie in de Grote Prijs van Abu Dhabi. Dat is de 22e en laatste manche in het wereldkampioenschap Formule 1.

De Nederlander was zaterdag de snelste in de kwalificaties op het Yas Marina Circuit. Hij lukte in zijn Red Bull een ronde in 1:23.824 en bleef daarmee zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez (tweede op 0.228) voor. Die staat naast hem op de eerste rij.

Voor de 25-jarige Verstappen is het de zevende pole van het seizoen, de twintigste uit zijn carrière.

Vanuit de tweede rij starten de Ferrari’s van de Monegask Charles Leclerc en de Spanjaard Carlos Sainz. De Britten Lewis Hamilton en George Russell staan in hun Mercedes op de derde rij.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel (Aston Martin) begint aan zijn allerlaatste GP vanuit negende positie.

De race start zondag om 14 uur (17 uur lokale tijd). Hamilton is met vijf zeges recordhouder in Abu Dhabi, waar sinds 2009 een GP wordt georganiseerd. Verstappen won de laatste twee edities (2020 en 2021).