Geen Final Four voor Rode Duivels na zure nederlaag in Nederland

De Rode Duivels hebben zondagavond op de zesde en tevens laatste speeldag in groep 4 van de A-divisie in de Nations League met het kleinste verschil (1-0) verloren op bezoek bij een door blessures toch wel gehavend Nederland. Iets meer dan een kwartier voor affluiten kopte Virgil van Dijk na een hoekschop de enige treffer van de wedstrijd tegen de netten.

In een uitverkochte Johan Cruijff Arena hadden de Belgen een zege met minstens drie doelpunten verschil nodig om zich alsnog voor de tweede opeenvolgende keer te plaatsen voor de Final Four van de Nations League, na de 1-4 thuisnederlaag van juni tegen Oranje. De Duivels controleerden nagenoeg de hele wedstrijd en dwongen ook wel wat kansen af, maar kwamen niet tot scoren in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. Na de pauze kregen ze het deksel op de neus.

In een spektakelarme eerste helft, waarin de Belgen op een tiental minuten na de controle hadden, waren de schaarse kansen voor de bezoekers. De beste kans kon reeds in het wedstrijdbegin genoteerd worden. Na een splijtende actie van Amadou Onana, die voor het eerst aan de aftrap verscheen bij de Duivels, kreeg Eden Hazard het leer niet tussen de palen. Het tempo lag aan beide kanten te laag om er een aangename pot voetbal van te maken. Nederland speelde in eigen huis met veel respect en terughoudendheid tegen de Belgen, die voor rust nog dreigden via Axel Witsel, Timothy Castagne en Onana.

0-0 bij de rust dus in een wedstrijd die vooral een doelpunt nodig had. De Duivels hadden er minstens drie nodig en dus werden na de pauze Charles De Ketelaere en Yannick Carrasco in de strijd gegooid, als vervangers van de onzichtbare Michy Batshuayi en Thomas Meunier. Ook deze keer was de beste kans voor de Belgen, maar nu was het Onana die van dichtbij niet voorbij Remko Pasveer geraakte.

Een behoudend Nederland kwam niet verder dan wat halve kansen, maar opende tegen de gang van het spel in toch de score. Na een hoekschop liet Zeno Debast zich in de lucht aftroeven door Virgil van Dijk, waarna de Liverpool-verdediger staalhard de 1-0 tegen de netten kopte. Ook tegen Wales lag Debast met een verloren luchtduel aan de basis van het tegendoelpunt. Nadien kwamen de Belgen nog enkele keren goed weg, of de score was nog hoger opgelopen. Diep in de toegevoegde knalde de ingevallen Dodi Lukebakio een omhaal nog tegen de deklat.

Een zure nederlaag dus in de laatste wedstrijd met inzet voor de WK-start en vooral veel twijfels met het WK in het achterhoofd. Het duel in Amsterdam was het laatste vooraleer bondscoach Roberto Martinez in november zijn 26-koppige selectie voor het WK moet indienen. De Rode Duivels starten de verkorte WK-voorbereiding op maandag 14 november in Tubeke, reizen een dag later reeds af naar Koeweit om er vrijdag 18 november een oefenwedstrijd tegen Egypte af te werken en vervolgens van daaruit door te reizen naar Qatar.

Vijf dagen later volgt immers al de eerste groepswedstrijd tegen Canada. Marokko is zondag 27 november de tweede tegenstander. In hun laatste groepswedstrijd geven de Belgen donderdag 1 december vicewereldkampioen Kroatië partij.