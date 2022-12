GP Kunstschaatsen: Hendrickx kritisch over korte programma

Loena Hendrickx was vrijdag kritisch over haar prestatie tijdens het korte programma van de Grand Prix finale. “De combinatie van de twee drievoudige sprongen had beter kunnen zijn”, erkende ze.

“Dat voelde ik. Ik heb die combinatie dit seizoen bij elke wedstrijd uitgevoerd. Maar dit keer was het niet helemaal goed. Toch ben ik blij dat ik het zo heb aangepakt, want daarmee kan ik me verbeteren. Ik weet dat ik daaraan moet werken. De andere sprongen waren gewoon goed.”

Ondanks die kritiek was Hendrickx tevreden over haar verrichting in Turijn. Ze had geen moeite met de puntenwaardering en erkende dat de verschillen in de top van het kunstschaatsen momenteel minimaal zijn.