Hanne Desmet pakt eerste zege in Wereldbeker: “Plannetje werkte perfect”

Hanne Desmet pakte zondag in het Kazachse Almaty haar eerste overwinning in de Wereldbeker shorttrack. Ze passeerde op het nippertje binnendoor de Canadese Courtney Sarault en won zo de 1500 meter.

“Dit is echt cool”, zei ze na afloop. “Het was een heel goede race met veel positiewisselingen. Ik had me wat ruimte gegeven achter Kim en Sarault en mikte op een supersnelle laatste ronde. Dat lukte perfect.” Desmet (26) was vooral tevreden dat ze tijdens de race rustig was gebleven. Haar ongeduldigheid speelt haar vaak parten en leidt geregeld tot diskwalificatie. “Ik jaag me zelf op en dan maak je onnodige fouten”, zei ze. “Maar nu ben ik erin geslaagd kalm te blijven. Dat goud voelt geweldig.”

De winnares van olympisch brons van Peking is geliefd in het shorttrackwereldje en kreeg na afloop veel felicitaties. Allereerst van broer Stijn en de andere Belgen en ook van de omvangrijke Nederlandse delegatie, met wie ze dagelijks in Heerenveen traint. Ook concurrente Courtney Sarault zwaaide met lof. “Het is niet leuk om zo te worden verslagen. Maar ze overdonderde me op de laatste meters. Ik had niet veel snelheid meer. Ik kan haar prestatie ook wel waarderen. Ik ben fan van haar”, aldus Sarault.