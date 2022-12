Het Belgische sportjaar 2022 in 22 cijfers: swingend naar een karrenvracht medailles

Het begon met brons voor Hanne Desmet en goud voor Bart Swings op de Olympische Winterspelen. Gevolgd door een rist andere medailles, met onder meer wereldtitels voor Nafi Thiam en Remco Evenepoel. Het straffe Belgische sportjaar 2022, samengevat in 22 cijfers.

74

Zoveel jaar en 12 dagen nadat Micheline Lannoy & Pierre Baugniet goud behaalden in het kunstschaatsen voor paren, op de Winterspelen van 1948, veroverde Bart Swings in Peking een nieuwe olympische titel voor België, op de massastart. Geen enkel land had zo lang moeten wachten op een volgende gouden plak op de Winterspelen.

Swings werd ook de eerste (mannelijke) snelschaatser uit een land zonder olympische 400-meterbaan die deze eeuw een olympische titel veroverde.

🔔 "𝐇𝐢𝐣 𝐰𝐞𝐫𝐝 𝐳𝐨 𝐯𝐚𝐚𝐤 𝐭𝐰𝐞𝐞𝐝𝐞, 𝐰𝐚𝐭 𝐤𝐨𝐦𝐭 𝐡𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐳𝐞 𝐦𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐞! 𝐄𝐞𝐧 𝐬𝐲𝐦𝐩𝐚𝐭𝐡𝐢𝐞𝐤𝐞 𝐁𝐞𝐥𝐠!"



Bart Swings wint de massastart en bezorgt België het eerste schaatsgoud ooit op de Spelen⤵️ pic.twitter.com/nLkaCRIZoC — NOS Sport (@NOSsport) February 19, 2022

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

3

Zoveel topvijfplaatsen behaalde Hanne Desmet in het olympisch shorttracktoernooi in Peking. Inclusief brons op de 1000 meter, als eerste Belgische vrouw die individueel een olympische wintermedaille op zak stak.

Het was zelfs 86 jaar geleden, van de Winterspelen in 1936, dat een Belgische vrouw in de top vijf van een individueel nummer was geëindigd: toen Liselotte Landbeck, als 4e in het kunstschaatsen.

En remportant le bronze en short-track, Hanne Desmet a écrit l’histoire du sport belge aux Jeux Olympiques de #Beijing2022. 🥉 🇧🇪



Découvrez la patineuse en action dans une finale à rebondissements ! 🤩@teambelgium pic.twitter.com/fu2Qh0JzdJ — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) March 15, 2022

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

1

Als zoveelste Belg ooit won Thomas Pieters begin dit jaar met de Abu Dhabi HSBC Championship een Rolex Series-toernooi, het niveau net onder de ‘majors’.

1

Op het WK indoor in Belgrado behaalden de Belgian Tornados hun eerste 4×400 meter-titel op een mondiaal toernooi, na vijf keer goud op een EK (indoor of outdoor).

Op het WK outdoor in Eugene voegden ze daar een vierde mondiale medaille aan toe, met brons. En enkele weken later ook een zilveren plak op het EK.

History ✅



With 🥇 and 🥈, Belgium 🇧🇪 and Spain 🇪🇸 claim their first ever #WorldIndoorChamps 4x400m medals 💫



🥉 for the Netherlands 🇳🇱! pic.twitter.com/zvqUPDYRpJ — World Athletics (@WorldAthletics) March 20, 2022

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

2

Als pas zoveelste Belgische atleet (m/v) veroverde Noor Vidts goud op het WK indoor (eerste editie in 1987). Net als Tia Hellebaut in 2008 pakte ze de wereldtitel op de vijfkamp.

59

Het recordaantal saves van Thibaut Courtois in de Champions Leaguecampagne van Real Madrid vorig seizoen, uiteindelijk goed voor winst in de finale tegen FC Liverpool.

In die match pakte de Limburger uit met liefst negen reddingen, het meeste voor een keeper in een CL-finale sinds 2004.

92

Zoveel minuten hielden de Red Flames stand in de kwartfinale van het EK voetbal tegen de nummer twee van de wereld, Zweden. Tot Linda Sembrant de beslissende 1-0 scoorde.

De Flames waren uitgeschakeld, maar konden met opgeheven hoofd het toernooi verlaten, nadat ze voor het eerst waren doorgestoten naar de kwartfinales.

11,6

Zoveel kilometer reed geletruidrager Wout van Aert solo op weg naar zijn fabuleuze ritzege in de Tour de France, met aankomst in Calais.

Het was van 1974 geleden dat een geletruidrager een vlakke/heuvelrit won na meer dan 10 km alleen te hebben gereden. Zijn voorganger: Eddy Merckx, in Orléans.

46,521

Het aantal kilometer dat paralympiër Ewoud Vromant aflegde in zijn werelduurrecordpoging afgelopen juli in de klasse MC2. Liefst 3 kilometer en 388 meter meer dan de vorige recordhouder, de Ier Colin Lynch. En dat op één been.

Ter vergelijking: Vromant fietste zo rapper dan onder meer Fausto Coppi en Jacques Anquetil toen zij in 1942 en 1956 hun werelduurrecord neerzetten.

4

Zoveel mondiale titels in de zevenkamp telt Nafi Thiam na haar tweede WK-goud afgelopen zomer in Eugene. Enkele weken later gevolgd door een Europese titel in München.

Sinds de Waalse olympisch goud behaalde in Rio 2016, heeft ze zo álle zevenkampen én vijfkampen (indoor) gewonnen waar ze aan deelnam. Op één na: het WK in 2019 in Doha, waar ze tweede werd na Katarina Johnson Thompson.

3

Na brons op de olympische marathon behaalde Bashir Abdi ook een derde plaats op het WK in Eugene. Hij werd zo de eerste Belgische man die medaille behaalde op het atletiektoernooi van de Olympische Spelen én van het WK (eerste editie in 1983).

Abdi’s derde plaats in Eugene was ook de beste Belgische marathonprestatie op het WK sinds de zesde stek van Armand Parmentier in 1983.

3

Een jaar nadat de Belgische jumpingploeg brons behaalde op de Olympische Spelen, werden Jérôme Guéry en co voor de derde keer (na 2015 en 2018) eindwinnaar van de FEI Nations Cup.

België is ook het enige land dat de laatste vijf jaar telkens in de top drie eindigde van die prestigieuze landencompetitie in het jumping.

20

Op die dag in augustus vierde de familie Peters dubbel feest: Artuur ging op het EK kajak in München met brons aan de haal op de 1000 meter, zus Hermien deed met Lize Broekx in de K2 500 meter nog beter en pakte zilver. Eerder op het jaar had dat duo voor de tweede maal op rij brons veroverd op het WK, ook op de K2 500 meter.

4

De zoveelste renner werd Remco Evenepoel met zege in een monument (Luik-Bastenaken-Luik), een grote ronde (Vuelta) én het WK op de weg.

De drie wielericonen die ook die trilogie realiseerden: Bernard Hinault in 1980 (Luik-Bastenaken-Luik, Giro, WK), Eddy Merckx in 1971 (Milaan-Sanremo, Luik-Bastenaken-Luik, Ronde van Lombardije, Tour en WK) en Alfredo Binda in 1927 (Ronda van Lombardije, Giro en WK).

🌈 REMCO EVENEPOEL 🌈

W O R L D C H A M P I O N #Wollongong2022 pic.twitter.com/0lkWOQSRAe — UCI (@UCI_cycling) September 25, 2022

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

2

Met goud voor Remco Evenepoel en zilver voor Lotte Kopecky behaalde België op het WK in Wollongong medailles in de wegrit bij de mannen én de vrouwen (elite categorie). Dat was geleden van 1976, toen Freddy Maertens wereldkampioen werd, en Yvonne Reynders brons veroverde.

4

Zoveel wereldtitels op de piste behaalde Lotte Kopecky in haar hele carrière, na twee keer goud op het jongste WK (op de afvalling en de ploegkoers met Shari Bossuyt).

Ze is nu de meest succesvolle Belgische pistier (bij de vrouwen) ooit op het WK, zowel qua aantal medailles (6 – gedeeld met Yvonne Reynders) als qua aantal wereldtitels (4).

Eerder op het jaar werd Kopecky ook de enige renster én renner ooit die de dubbelslag Strade Bianche/Ronde van Vlaanderen realiseerde, en op het podium eindigde van Parijs-Roubaix.

Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen, 2 European titles on the track, a silver medal in the world road championships and now a rainbow jersey as winner of the Elimination Race in #sqy2022… Is there something – anything? – @LotteKopecky can NOT do?#BelgianCycling



📷 Photonews pic.twitter.com/ztXqp1vm8k — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) October 13, 2022

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

2

Amper zoveel Europese landen, Frankrijk én België, konden zich plaatsen voor de laatste zés grote internationale toernooien in het vrouwenbasketbal: de EK’s van 2017, 2019 en 2021, de Spelen van 2021, het WK van 2018 en het jongste wereldkampioenschap in Australië.

Daar konden de Belgian Cats hun prestatie van 2018 (vierde) niet verbeteren, met een vijfde plaats. Deze reeks van opeenvolgende kampioenschappen zegt wel alles over hun regelmatigheid in de voorbije zes jaar.

4

Zijn zoveelste medaille op een mondiaal kampioenschap pakte Matthias Casse door dit jaar zilver te behalen op het WK, na een felbevochten verloren finale tegen de Georgiër Tato Grigalashvili.

De Hemiksemnaar behaalde eerder zilver en goud op het WK, en ook een olympisch bronzen plak. Slechts één Belgische mannelijke judoka deed nog beter: Robert Van de Walle. Die veroverde in zijn carrière zeven WK-plakken en twee olympische medailles (waaronder één titel).

Eerder op het jaar veroverde Matthias Casse ook zijn vierde opeenvolgende EK-medaille (zilver).

3

Na twee keer goud (in 2018 en 2021) stak zeilster Emma Plasschaert dit jaar haar derde WK-medaille op zak (brons) in de Laser Radial-klasse.

Andere actieve Belgische sportvrouwen met minstens zoveel WK-plakken op hun palmares, in hetzelfde olympische nummer: Nina Derwael (twee keer goud, tweemaal brons) en Nafi Thiam (twee keer goud, éénmaal zilver).

4

In die pot zat Club Brugge bij de loting van de Champions Leaguepoules. Toch kon blauw-zwart, door een tweede plaats na FC Porto in zijn groep, als enige club uit die laatste pot doorstoten naar de volgende CL-ronde. En als pas derde Belgische club ooit, na Anderlecht (2000) en KAA Gent (2015).

10

Zoveel jaar was het geleden dat een kunstschaatsster die niet uit de USA, Canada, Rusland, Japan, Zuid-Korea of Italië komt een Grand Prix-event won. In 2012 was dat Kiira Korpi uit Finland, tot Loena Hendrickx afgelopen november in Angers voor een Belgische primeur zorgde.

Hendrickx werd in februari ook pas de vierde kunstschaatsster uit een land met minder dan 30 miljoen inwoners die deze eeuw in de top acht van het olympisch kunstschaatstoernooi eindigde, als achtste.

10

Op de zoveelste plaats op de World Ranking staat Luca Brecel na zijn jongste finale op de English Open. Het is zijn hoogste ranking ooit, en dus ook voor een Belgische snookerspeler.

Als enige speler ook van het Europese vasteland in de top 70 (!) van de wereldranglijst.