Hoe België steeds meer een wintersportland(je) wordt

Kunstschaatsster Loena Hendrickx, snowboardster Evy Poppe en shorttrackster Hanne Desmet zetten afgelopen weekend persoonlijke en nationale primeurs neer. De kroniek van aangekondigd Belgisch wintersportsucces die al op de jongste Winterspelen werd geschreven, en waarvan er nog vele hoofdstukken zullen volgen.

Loena Hendrickx: de eerste Belg (m/v) ooit die een medaille (brons) behaalde op een Grand Prix Final in het kunstschaatsen, in Turijn.

Evy Poppe: op haar pas achttiende de jongste Belgische vrouw die een medaille (zilver) veroverde op een Wereldbekermanche in het snowboarden, op de Big Air in Edmonton.

Hanne Desmet: de eerste landgenote ooit met goud op een Wereldbekerwedstrijd in het shorttrack, op de 1500 meter in Almaty.

Stuk voor stuk topprestaties die de voortzetting zijn van wat begin dit jaar al tijdens de Winterspelen was gebleken: dat ondanks het gebrek aan een echte wintersportcultuur België steeds meer een wintersportland(je) aan het worden is.

Boegbeeld Bart Swings behaalde in Peking niet alleen een eerste olympische titel op de massastart, Hanne Desmet pakte er ook de eerste Belgische shorttrackmedaille (brons op de 1000 meter, naast twee finaleplaatsen). Loena Hendrickx werd daarnaast achtste in het kunstschaatsen, en Evy Poppe, een ex-wereldkampioene én olympische kampioene bij de junioren, mocht met een veertiende plaats tevreden terugblikken op haar allereerste ervaring op de Winterspelen.

Moeilijkere oefeningen

Hanne Desmet en Loena Hendrickx trokken, met nog meer zelfvertrouwen, die lijn dit seizoen door. En ook Poppe maakte het voorbije weekend de stap naar het Wereldbekerpodium, vlugger dan verwacht.

Al moet je haar zilveren plak op de Big Air ook in de juiste context plaatsen, zegt Tom Coeckelberghs, afdelingshoofd Topsport bij Sport Vlaanderen, en ex-technisch directeur van Sneeuwsport Vlaanderen. ‘Het was in Edmonton bijzonder koud, waardoor de snelheid bij de run naar de sprong heel laag lag. En zo te moeilijk om tricks met de hoogste moeilijkheidswaarde (1080’s en 1260’s) uit te voeren – sprongen waarmee je doorgaans medailles op het hoogste niveau behaalt.

‘Nu moest iedereen zich beperken tot 720’s, de sprongen die Evy op haar jonge leeftijd perfect onder de knie heeft. Die heeft ze dan wel als op een na beste uitgevoerd, van alle toppers. Dat moet je ook benadrukken.

‘Evy zal niettemin moeilijkere oefeningen moeten beheersen als ze de komende maanden en jaren consistent op podia van Wereldbekers wil eindigen, zeker in een bijzonder snel evoluerende sport als snowboarden. Maar deze prestatie is alvast veelbelovend.’

Keuze voor specifieke sporten

Poppe is hét voorbeeld van hoe je ook in België talenten via ontwikkelingsprogramma’s en topsportscholen naar de wereldtop in een wintersport kunt begeleiden. Ze wordt door Sneeuwsport Vlaanderen en Sport Vlaanderen al jaren ondersteund, en kan in de winter en de zomer gebruik maken van uitstekende infrastructuur: de indoorpiste in Wilrijk, en de twee kunstmatige dryslopes met verstelbare hellingsgraden die dit jaar in Genk werden geopend. Kostprijs: 4,3 miljoen euro.

‘Een uniek complex dat veel landen ons benijden’, zegt Tom Coeckelberghs. ‘Belangrijk voor de ontwikkeling van Evy, en de jongere snowboard(st)ers in haar zog. Met Sneeuwsport en Sport Vlaanderen hebben we dan ook gekozen om vooral te focussen op deze snowboarddisciplines. Niet voor de snelheidsnummers, omdat we daar, bij gebrek aan langere, steile sneeuwpistes, niet op kunnen trainen.’

(lees verder onder de foto)

Evy Poppe, dolblij met de zilveren medaille die ze op de Wereldbeker in Edmonton op de Big Air-discipline veroverde. (Foto Instagram)

Mede door die infrastructuur kiest Sport Vlaanderen er ook voor om het geld voor de wintersporten (6,41 procent op een totaalbudget van 20,4 miljoen euro in 2022, los van de individuele contracten voor atleten) hoofdzakelijk in snowboarden, kunstschaatsen en shorttrack te investeren.

‘In die sporten hebben we een olympische traditie. En dus ook de infrastructuur, met bijvoorbeeld vijf clubs die shorttrack aanbieden op ijsbanen in Hasselt, Leuven, Deurne, Gent en Brugge. Via allerhande sportkampen en ontwikkelingsprogramma’s is de basis en de instroom van jonge talenten er ook het grootst. En dus ook de kans op later medaillesucces.

‘En als we dan wereldtoppers hebben, dan worden ze maximaal ondersteund, afhankelijk van hun specifiek noden. Zoals bij Loena met haar broer/coach Jorik en choreograaf Adam Solya. En bij Hanne en haar broer Stijn Desmet bekostigen we de ijs- en coachingsuren zodat zij in Heerenveen met de Nederlandse shorttracktoppers kunnen trainen. Ontegensprekelijk een groot voordeel, zeker in een sport als shorttrack waar positionering zo belangrijk is.

‘Daarnaast steunen we ook het Belgische relayteam bij de mannen, dat in Hasselt traint. We betalen daarvoor Ingmar van Riel, een Nederlander die instaat voor dagelijkse coaching en begeleiding.’

Hanne Desmet won in Almaty, Kazachstan, haar eerste Wereldbekerwedstrijd, op de 1500 meter. © Getty

Topachtpotentieel

Voor het bobsleeën is het budget wel teruggeschroefd, tot 0,37 procent. ‘Toen Sarah Aerts en An Vannieuwenhuyse na de Winterspelen in Peking stopten, waren er geen nieuwe talenten en projecten meer voorhanden. Voor het bobsleeën hebben we ook geen infrastructuur, zoals bij het kunstschaatsen, shorttrack en snowboarden. Bovendien is het materiaal bijzonder duur.’

Maar, benadrukt, Coeckelberghs: ‘Als er individuele atleten consistent topachtpotentieel op mondiaal niveau tonen, dan kunnen ze ook ondersteuning krijgen, zoals skeletoni Kim Meylemans. Daarom volgen we ook de evolutie van snelschaatsster Sandrine Tas nauwgezet op.’

‘Of het budget voor wintersporten kan stijgen, zal wel afhangen van het aantal programma’s dat naar die top acht op wereldvlak kunnen leiden. Goed zes procent van het totale budget van Sport Vlaanderen lijkt weinig, maar Sneeuwsport Vlaanderen en de Vlaamse Schaatsunie behoren tot de dertigtal federaties die topsportondersteuning krijgen. Die percentages zijn dus in verhouding tot het geheel.’

Medaillesucces is maakbaar

Conclusie: ‘Het is een kwestie van het geld heel gericht in te zetten. In de eerste plaats op ambitieuze topsporters met talent, via ontwikkelings- en prestatieprogramma’s. En bij voorkeur in disciplines waar we traditie en infrastructuur hebben.

‘Zo kan je, ook in wintersporten, op termijn medailles ‘maken’, door jonge talenten te ontdekken en te begeleiden tot de top. Met Hanne, Loena en Evy, en uiteraard ook Bart Swings, hebben die jongeren nu de perfecte, inspirerende rolmodellen. Voor zulke minder gemediatiseerde sporten is dat zeer belangrijk’, besluit Coeckelberghs.