Kim Clijsters wordt samen met Tom Brady eigenaar van een pickleballteam

Kim Clijsters heeft woensdag aangekondigd mede-eigenaar te zijn geworden van een nieuw team in de Major League Pickleball. Ook NFL-superster Tom Brady kocht zich in.

Pickleball is een in de Verenigde Staten snel groeiende sport. Het wordt op een klein tennisterrein gespeeld met houten rackets en een plastic balletje.

‘Ik ben enthousiast over deze investeringsopportuniteit’, zei Clijsters op de website van de Major League Pickleball (MLP). ‘Hetgeen ik nog het leukste vind aan eigenaar worden van een pickleballteam is het feit dat ik de toekomst van de sport kan helpen vormen. Ik ben van deze sport gaan houden, met geweldige mensen die ook tot mijn beste vrienden behoren. Ik vind het geweldig dat ik professioneel pickleball aan de wereld kan helpen tonen door de ervaring ik heb opgedaan op het hoogste niveau in de tennissport.’

Het nieuwe team van Clijsters en Brady maakt deel uit van een drieledig groeiplan voor 2023. De pickleballcompetitie in de Verenigde Staten zal groeien van twaalf naar zestien teams. De prijzenpot stijgt tot boven de twee miljoen dollar.

Het nieuwe team van Clijsters en co zal voor 50 procent in handen zijn van vrouwen. De competitie heeft immers een fundamentele missie van gendergelijkheid. Andere teameigenaren in de MLP zijn onder meer NBA-sterren LeBron James, Draymond Green en Kevin Love en Super Bowl-winnaar Drew Brees.

Wat is pickleball eigenlijk? Leer er in onderstaand filmpje meer over.