Klap voor Red Lions: Alexander Hendrickx mist door knieblessure rest WK

De Belgische hockeymannen kunnen in het vervolg van het WK geen beroep meer doen op Alexander Hendrickx. De strafcornerspecialist is door een knieblessure zes tot acht weken buiten strijd.

Hendrickx blesseerde zich afgelopen vrijdag in de laatste groepswedstrijd tegen Japan. Nadat de Antwerpenaar een strafcorner had genomen, werd hij geraakt door een aanstormende Japanner. Het nummer 16 van de Red Lions moest worden vervangen en ging zondag onder de scanner. Volgens de Belgische hockeybond is het mediaal ligament in de rechterknie (de binnenband) geraakt en worden bij terugkeer in België meer onderzoeken uitgevoerd. Zijn onbeschikbaarheid wordt op zes tot acht weken geschat.

Hendrickx mist dus het vervolg van het WK in India, te beginnen vandaag/dinsdag (14u30) de kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland. De 29-jarige verdediger wordt in de selectie van de titelverdediger vervangen door Maxime Van Oost.