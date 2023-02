LeBron James topscorer aller tijden in de NBA: ‘Velen hebben zijn lijf, maar niemand heeft zijn hersenen’

‘It’s al about the mind’, zei LeBron James nadat hij afgelopen nacht zijn 38.388e punt in het reguliere seizoen van de NBA had gescoord, één meer dan de vorige recordhouder Kareem Abdul-Jabbar. Nog meer dan zijn fysieke kracht is James’ motivatie en basketbal-IQ dan ook dé sleutel tot zijn succes en puntenrecord.

‘I know I can still play a couple more years. It’s all about the mind. If my mind is sharp and I feel motivated, I’m ready to go out and prepare myself every single day.’

Niet toevallig, wat LeBron James in een interview na zijn puntenrecord in een gesprek met ex-Lakersicoon Shaquille O’Neal vertelde. Want wat de huidige Lakersvedette op zijn 38e in de loop der jaren aan explosiviteit en aan hoofdhaar heeft verloren, heeft hij opgevangen met een nooit aflatende motivatie om aan zijn spel te sleutelen en zijn lichaam op en top te verzorgen.

Ook na zijn record wil The King immers nog meerdere seizoenen spelen. Gebruikmakend van zijn grootste kwaliteit, die hij in zijn twintigjarige NBA-carrière heeft opgebouwd: zijn ongeëvenaard basketbal-IQ.

Een kwaliteit die hij al bezat tijdens zijn high schoolperiode. Toen al viel zijn coach Keith Dambrot op hoe vlug James elke nieuwe play meteen begreep, op alle vijf posities kon spelen en al zijn ploegmaats richtlijnen gaf waar ze moesten lopen. ‘Je moest een idioot zijn om niet te zien hoe slim hij was’, aldus Dambrot.

With this bucket, LeBron James moves past Kareem Abdul-Jabbar to become the NBA's all-time leading scorer!

Fotografisch geheugen

Een gave die James van jongs af mede heeft ontwikkeld door alles te lezen over basketbal en films over ex-NBA-legendes te bekijken. ‘Lebronologen’ noemen hem zelfs een basketbalgenie. ‘Veel spelers hebben wel het lijf van LeBron, maar niemand heeft zijn hersenen’, zei NBA-coach Doc Rivers ooit.

Een speler die tijdens een match aan de touwtjes trekt, die het tempo bepaalt, die (bijna) altijd het overzicht bewaart. En die als een waarzegger dingen op het terrein ziet gebeuren nog voor ze zich effectief precies zo afspelen.

Vaak neemt James ook zelf het woord tijdens filmsessies over de komende tegenstander. Omdat hij die tapes zelf al uren heeft bestudeerd. Zijn kennis is dan ook gigantisch: over de tactische schema’s van elke ploeg tot de plus- en minpunten van zelfs de bankspelers van de slechtste teams. Of ze rechts- of linkshandig zijn, in welke richting vaker driven, waar ze het meest shotten…

Nieuwe ploegmaats verbazen zich er dan telkens over dat de verhalen over LeBrons fenomenale fotografisch geheugen effectief waar zijn. Zo straf dat James elk moment van een wedstrijd zich achteraf perfect voor de geest kan halen. Zoals vaker is gebleken toen hij op persconferenties spontaan plays tot in de kleinste details ontleedde, zelfs al was de match al enkele dagen, tot zelfs jaren, oud.

Forever young

Een olifantengeheugen dat niet alleen gebeurtenissen op een basketbalveld onthoudt, maar ook welke acteurs in welke film hebben gespeeld, of de teksten van honderden liedjes, van vroeger en nu.

Niets dat echter zijn kennis over basketbal evenaart. Intussen zo groot dat James nu tegen de 28-jarige LeBron zou zeggen dat hij nog maar heel weinig weet over the game. En dat hij, zelfs op zijn 38e, de tien jaar jongere James zou domineren.

In gedachten zal The King in ieder geval forever young blijven. ‘Soms voel ik me nog altijd een kind op het terrein’, aldus James. Als zijn perfect onderhouden lichaam zijn mind blijft volgen, zou LBJ zelfs nog tot zijn 45e willen spelen, al dan niet met zijn zonen Bronny en Bryce aan zijn zijde. Zij komen de volgende jaren immers in aanmerking voor de NBA-draft.

LeBron with his sons Bronny and Bryce in the locker room, asking them which one will try to break his record. Bronny says they're gonna be "2 and 3" on the scoring list.

Intussen zal LeBron James zijn puntentotaal blijven aandikken tot (ver) voorbij de kaap van de 40.000. Met dank aan zijn granieten lijf, maar dus ook aan zijn mind en hersenen.

