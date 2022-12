Magnus Carlsen pakt nieuwe wereldtitels in snelschaken

Magnus Carlsen heeft vrijdag in het Kazachse Almaty twee wereldtitels bijgeschreven op zijn palmares. Hij toonde zich de beste in de categorieën Rapid en Blitz, twee snelschaakdisciplines.

De 32-jarige Noor realiseert voor de derde keer in zijn carrière de dubbel. Hij telt intussen zes wereldtitels in de Blitz-categorie (drie minuten per speler + twee seconden per gespeelde zet) en vier wereldtitels in de Rapid-categorie (vijftien minuten per speler + tien seconden per gespeelde zet).

Carlsen is al jaren de koning van het klassieke format in het schaken. Sinds 2013 is hij onafgebroken wereldkampioen. De Noor gaf wel aan volgend jaar zijn titel niet te zullen verdedigen. In Almaty permitteerde Carlsen het zich om te laat te komen voor een Blitz-wedstrijd. Hij had zo maar dertig seconden in plaats van drie minuten, maar slaagde er toch in de partij naar zijn hand te zetten.