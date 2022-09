Met drie voor één troon: wie wordt de nieuwe nummer 1 van de wereld?

Drie spelers komen in aanmerking om volgende week maandag de Rus Daniil Medvedev af te lossen als nieuwe nummer 1 op de wereldranking in het mannentennis. Het zijn de Spanjaarden Rafael Nadal (ATP 3) en Carlos Alcaraz (ATP 4) en de Noor Casper Ruud (ATP 7).

Medvedev speelt na zijn uitschakeling in de achtste finales op de US Open, waar hij titelverdediger was, de eerste plaats sowieso kwijt. Wie hem op 12 september opvolgt, is nog afwachten.

Rafael Nadal sneuvelde net als Medvedev in de achtste finales, tegen de Amerikaan Frances Tiafoe. De 36-jarige Spanjaard moet hopen dat Alcaraz en Ruud de finale in New York niet halen. Dan wordt hij voor de negende keer in zijn carrière nummer 1. De 22-voudige grandslamkampioen was dat voor het laatst tussen 4 november 2019 en 2 februari 2020.

De 19-jarige Alcaraz en de 23-jarige Ruud stonden nog nooit helemaal bovenaan de ATP-ranking. Voor hen volstaat het de finale te bereiken op Flushing Meadows. Staan ze daarin tegenover elkaar, dan gaat de nummer 1 naar de winnaar.

Alcaraz neemt het in de kwartfinales op tegen de Italiaan Jannik Sinner (ATP 13), Ruud staat ook tegenover een Italiaan, Matteo Berrettini (ATP 14).