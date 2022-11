De internationale ban op Russische atleten in de sportwereld lijkt alweer opgeheven te worden. Wat speelt er achter de schermen?

U herinnert het zich vast nog wel hoe meteen na de inval in Oekraïne alle sportbonden op hun achterste poten gingen staan. Rusland was niet meer welkom in de sportwereld, klonk het toen. Vandaag lijkt dat idee alweer uitgewerkt. Hoewel de oorlog in een zo mogelijk nog gruwelijkere fase is beland, wil een groot deel de Russen weer in de armen sluiten. Dat heeft te maken met de start van het wintersportseizoen, waarin Russische atleten én sponsoren prominent aanwezig zijn. Bovendien naderen we 2023, het jaar waarin de meeste kwalificaties voor de Olympische Spelen van Parijs plaatsvinden. Russische atleten in 2023 aan de kant houden, betekent hun carrière breken. En in tennis, schaken, wielrennen, boksen en judo doen ze al langer terug mee, zij het onder neutrale vlag.

Bovendien werden de oligarchen achter de verschillende bonden ook niet vervolgd. Die terughoudendheid om de Russen aan te pakken, dat zijn natuurlijk de roebels die spreken. Rusland ontpopt zich als kingmaker van de wereldsport. Talloze bobo’s danken hun job aan de Russen. Het is ook geen geheim dat Bach goede connecties heeft in Rusland. Dat is geen beschuldiging. Het werkt in de sportpolitiek net als in de gewone politiek, met lobbyen, verbonden aangaan en de juiste mensen te vriend houden.

Alleen kunnen de juiste mensen van gisteren vandaag verbrand blijken. Bach stond dicht bij Alisher Usmanov, een Russische mijntycoon en een van de rijkste honderd mensen ter wereld. Usmanov was mede-eigenaar van de voetbalploegen Arsenal en Everton en leidde veertien jaar de Internationale Schermfederatie. Hij werd ook gesignaleerd als mogelijke koper van RSC Anderlecht. Usmanov kocht voor 8,8 miljoen euro het originele Olympische Manifest en schok het aan het Olympisch Museum in Lausanne. De Europese Unie omschrijft hem sinds de invasie van Oekraïne als ‘een oligarch met een uitzonderlijk nauwe band met Vladimir Poetin, een van zijn favoriete oligarchen’.

Oekraïne blijft vechten

Oekraïense sporters spannen zich intussen in om de boycot in leven te houden. Skeletonatleet Vladyslav Heraskevych startte een actie met als doel de Russen te bannen ‘tot het Russische leger Oekraïne verlaten heeft, alle kapotgeschoten infrastructuur terugbetaald is en opnieuw heropgebouwd’. Voetbalclub Sjachtar Donetsk vraagt dat Iran uitgesloten wordt van het komende WK, omdat Iraanse drones worden ingezet bij de invasie.

Veel Oekraïense atleten hebben zelf de wapens opgenomen, zoals de bokser Oleksandr Usyk, wereldkampioen bij de zwaargewichten. Begin 2023 bokst Usyk tegen Tyson Fury om de wereldtitel. In hoeverre Usyk zich vanuit een oorlogszone behoorlijk kan voorbereiden, is maar de vraag. De Oekraïener verkondigt dat hij de aanloop naar de kamp zal benutten om de wereld te onderrichten over de schrijnende situatie in Oekraïne. ‘Zo help ik mijn land nog meer dan wanneer ik patrouilleer met mijn machinegeweer’, aldus Usyk.

Maar Rusland neemt de handschoen op. Terwijl Usyk zijn kamp promootte in Londen, verschenen op de sociale media foto’s van zijn huis in Oekraïne, dat geplunderd werd door Russische soldaten.

