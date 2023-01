NFL-speler Damar Hamlin zakt in elkaar op het veld: “In kritieke toestand”

American Football-speler Damar Hamlin van de Buffalo Bills is maandag tijdens het NFL-duel tegen Cincinnati Bengals in elkaar gezakt. De 24-jarige safety werd op het veld gereanimeerd en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de National Football League verkeert hij in kritieke toestand. De wedstrijd werd stopgezet.

Hamlin had net een tackle uitgevoerd op Tee Higgins. Hij stond weer recht, maar zakte even later in elkaar. Volgens zijn team omdat hij een hartstilstand had gekregen. ‘Na die klap kreeg Damar Hamlin een hartstilstand op het veld’, klinkt het in een mededeling van Buffalo Bills. ‘Zijn hart werd op het veld weer op gang gebracht en nadien is hij overgebracht naar het UC Medical Center voor verdere onderzoeken en behandeling. Momenteel wordt hij in slaap gehouden en verkeert hij in kritieke toestand.’