Nu voor echt? NFL-legende Tom Brady kondigt ‘definitief afscheid’ aan

Tom Brady heeft woensdag op sociale media officieel zijn afscheid aangekondigd. Het icoon van het American Football zet op 45-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. Een jaar geleden kondigde Tom Brady, ook op 1 februari, al eens zijn afscheid aan. Anderhalve maand later bedacht hij zich echter.

Brady is de meest succesvolle atleet uit de geschiedenis van de National Football League (NFL). De quarterback heeft talloze records op zijn naam waaronder zeven eindzeges in de Super Bowl, zes met New England Patriots en een met de Tampa Bay Buccaneers. Het voorbije seizoen bij de Buccaneers was zijn laatste in het American Football. Hij kon de uitschakeling in de eerste ronde van de play-offs tegen de Dallas Cowboys niet voorkomen.

In een boodschap op zijn sociale media zei Brady deze keer “definitief afscheid te nemen”. “Het zal ditmaal niet lang duren”, aldus Brady. “Toen ik vanmorgen opstond, heb ik besloten meteen deze video op te nemen en jullie het nieuws te laten weten. Ik heb vorig jaar mijn tekst met bedankingen al eens gebruikt. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie steun, zowel mijn familie, mijn vrienden, mijn teamgenoten en mijn tegenstanders. Bedankt dat ik mijn droom mocht beleven.”