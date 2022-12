Red Flames Evrard en Kees blikken terug op het EK: ‘Wat als we allemaal prof waren…’

De Red Flames schreven afgelopen zomer een prachtig stukje voetbalgeschiedenis. Sari Kees en Nicky Evrard vertellen in de eindejaarsspecial over die bijzondere prestatie. ‘Jammer dat door die nederlaag tegen Portugal ons historische EK snel weer vergeten werd.’

Door Aurélie Herman en Matthias Stockmans

We zijn ongeveer een half jaar na dat voor de Flames historische EK, welk gevoel houden jullie daar uiteindelijk aan over?

Nicky Evrard: ‘We hebben daar met een selectie die grotendeels uit semiprofs bestaat een kwartfinale bereikt en daarmee onze ambitie waargemaakt. We hebben het landen als Frankrijk en Zweden – die volledig uit profs bestaan – zeer moeilijk gemaakt. Je zag bij hen de ontlading toen ze van ons wonnen en daar mogen we trots op zijn. Al blijf ik wel met de vraag zitten: stel dat we allemaal prof zouden zijn…’

Voor jullie twee werd het individueel ook een triomf. Sari, jij kreeg na de zege tegen Italië de officiële ‘Woman of the match’-award. Nicky, jij kreeg meermaals de trofee van ‘Flame of the game’ en werd tegen Zweden verkozen tot ‘Woman of the match’. Dat moet geweldig deugd gedaan hebben?

Evrard: ‘Voor mij was het een mooie beloning na jaren geduld uitoefenen. Het vorige EK in 2017 was ik bankzitter, nu kon ik tonen: dit is Nicky Evrard en dit is wat ik kan.’

Sari Kees: ‘Het is inderdaad zo dat ‘player of the match’-awards meestal naar aanvallers of middenvelders gaan. Een verdediger of keeper krijgt eigenlijk alleen maar aandacht als er iets misgaat. Andere spelers krijgen constant aandacht, zoals Messi of Ronaldo, terwijl achter hen dikwijls verdedigers staan die zoveel goeie dingen doen.’

Waarom heeft het zo lang geduurd voor we die ‘echte Nicky Evrard’ te zien kregen?

Evrard: ‘Ik heb vroeger ook wel goeie wedstrijden gespeeld, maar toen bleef dat onder de radar. En wanneer er eens iets minder was, werd dat enorm uitvergroot, had ik het gevoel.’

Het niveau van de doelvrouwen lag dit EK hoger dan ooit, dat was wel opvallend. En ook nodig, na de teleurstellende prestaties op vorige toernooien.

Evrard: ‘De commentaren op sociale media kunnen soms hard zijn. En er is geen ontsnappen aan. Ik ga me niet uitspreken over het niveau op de vorige toernooien, maar ik kan wel zeggen dat het dit EK hoog lag. Ik hoor vaak zeggen: die bal had een man wel gepakt. Op het voorbije EK heb ik zo geen enkel doelpunt gezien.’

Onderschatten wij soms dat het voor vrouwelijke keepers toch net iets moeilijker is, aangezien ze doorgaans kleiner zijn van gestalte maar de doelen wel even groot zijn als bij de mannen?

Evrard: ‘Ik ben een 1m76, Thibaut Courtois is een dubbele meter. Dat maakt uiteraard een verschil. Daarom is een goede positionering nog crucialer bij de vrouwelijke keepers. Ik móét goed staan, want ik kan niets compenseren met een grote reikwijdte.’

Na het succesvolle EK volgde de ontnuchtering met het missen van het WK. Jullie verloren begin oktober de barragewedstrijd tegen Portugal. Wordt er zo weer een stap achteruit gezet?

Evrard: ‘Voor een stuk wel, maar ik vind het jammer dat door die nederlaag tegen Portugal ons historische EK snel weer vergeten werd. We moeten ons nu richten op het EK in 2025, er zit niets anders op.’

