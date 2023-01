Red Lion Alexander Hendrickx vol zelfvertrouwen: ‘Zwakke plekken? Hebben we niet’

De Red Lions gaan de komende weken in India voor een tweede opeenvolgende wereldtitel hockey. Knack sprak met Alexander Hendrickx, een van de smaakmakers van de ploeg.

Alexander, laten we beginnen met de vraag der vragen. Zijn de Red Lions topfavoriet?

Alexander Hendrickx: ‘Voor mij wel, ja. Iedereen is fit en in vorm. We zijn weer wat ouder en dus nog beter op elkaar ingespeeld, de patronen zitten er ingeslepen. Tegelijk kunnen we beter dan welk team ook ons tactische plan omgooien en de tegenstander verrassen.

Maar ik weet niet of andere landen ons als de favoriet zien. Of ja, ik heb het natuurlijk over één tegenstander in het bijzonder.’

Laat me raden: de Nederlanders?

Hendrickx: ‘Zij beschouwen zichzelf nog steeds als hét hockeyland, en terecht. Ik speel zelf in de Nederlandse competitie: fantastische clubs, de beste accommodatie, nergens leeft de sport zoals daar. Hun nationale ploeg moet het qua resultaten afleggen tegen de onze, maar dat is volgens de Nederlanders een tijdelijk fenomeen. Aan zelfvertrouwen geen gebrek.

Op het WK bij de mannen presenteert Oranje een volledig nieuwe ploeg. Na tegenvallende Olympische Spelen verving Nederland de oude garde door jonge wolven. Het rommelde binnen de ploeg, met kliekjes en spelers die elkaar niet konden luchten omdat ze voor verschillende clubs uitkomen. Bij de Belgen is het ondenkbaar dat zoiets een probleem zou zijn.’

De Red Lions hebben Arthur Van Doren, die wordt beschouwd als de beste speler ter wereld. Vincent Vanasch heet de beste keeper te zijn en u bent de beste strafcornerspecialist. Waar zitten de zwakke plekken?

Hendrickx: ‘Als iedereen zijn niveau haalt, dan hebben we er geen. Het enige gevaar is onderschatting, maar dat ligt niet in onze aard. We moeten uitgaan van onze eigen sterkte, in het besef dat talent alleen niet genoeg is. Wie toernooien wil winnen, heeft energie en vechtlust nodig.’

Is alles minder dan goud te weinig?

Hendrickx: (knikt) ‘Dat zijn we aan onze status verplicht. Vroeger durfden we zulke ambities niet uit te spreken, maar nu, met ons palmares, zou het belachelijk zijn om ons te verstoppen.

Ik zie veel concurrenten voor de wereldtitel, meer dan anders. Australië, Nederland en Duitsland zijn iedere keer kandidaat. Op dit toernooi moet je ook ernstig rekening houden met India, dat thuis speelt en op de Spelen brons pakte. Het jonge Engeland, dat verrassend, kwiek hockey speelt, is een outsider.

Een tweede wereldtitel op rij zou een formidabele prestatie zijn. We willen een legacy nalaten, een erfenis. Opdat men wanneer wij al lang met pensioen zijn, zegt: die Red Lions van de jaren 2010-2020, die waren niet te kloppen.’

