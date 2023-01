Red Lions grijpen naast nieuwe wereldtitel, Duitsland wint WK hockey

De Red Lions volgen zichzelf niet op als wereldkampioen in het hockey. In de finale in het Indiase Bhubaneswar verloor België na shoot-outs met 5-4 van Duitsland. Na de reguliere speeltijd stond het 3-3.

Het team van de Nederlandse coach Michel van den Heuvel kende nochtans een droomstart en stond na het eerste kwart al 0-2 voor na veldgoals van Florent van Aubel (9.) en Tanguy Cosyns (10.). Net voor de pauze, in de slotminuut van het tweede kwart, lukte Duitsland via Niklas Wellen de aansluitingstreffer. Hij vloerde Vincent Vanasch, die eerder een strafbal had gepakt, via een strafcorner.

Na de pauze zette Duitsland de bordjes weer op gelijke hoogte. Vier minuten voor het einde van het derde kwart benutte Peillat Gonzalo een strafcorner. In het begin van het vierde en laatste kwart moesten de Lions zelfs achtervolgen. Mats Grambusch verschalkte Vanasch met een rake knal. Met een omgezette strafcorner kort voor het einde van de reguliere speeltijd sleepte Tom Boon alsnog shoot-outs uit de brand.

In die shoot-outs opende Florent van Aubel de score voor de Belgen. Vervolgens misten Arthur De Sloover en Victor Wegnez. Tanguy Cosyns en Antoine Kina troffen wel raak, terwijl ook Marco Miltkau en Mats Grambusch voor de Duitsers misten. Zo stond het 3-3 na vijf shoot-outs. Van Aubel scoorde ook zijn tweede shoot-out maar Cosyns miste zijn tweede poging terwijl Duitsland via Niklas Wellen en Thies Prinz foutloos bleef.

Vier jaar geleden kroonden de Belgische mannen zich in hetzelfde Kalinga Stadium voor het eerst tot wereldkampioen, toen na winst tegen Nederland. Een jaar later volgde Europees goud voor eigen publiek in Antwerpen en in 2021 olympisch goud in Japan.

Voor Duitsland is het de derde wereldtitel, na 2002 en 2006.

Eerder op de dag veroverde Nederland brons door in de kleine finale Australië te verslaan met 1-3.