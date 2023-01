Roger Lespagnard voor de derde keer Coach van het Jaar: “Kroon op mijn carrière”

Roger Lespagnard werd vrijdagavond op het Sportgala in Kinepolis Antwerpen voor de derde keer in zijn carrière verkozen tot Coach van het Jaar.

De 76-jarige Luikenaar haalde het in de verkiezing met 592 punten van zijn collega-atletiekcoach Jacques Borlée (420) en Sven Vanthourenhout (325), de Belgische bondscoach in het wielrennen. Met drie stuks is Lespagnard (2016, 2017 en 2022) nu alleen recordhouder. Eerder op de avond mocht hij ook al de Orde van Verdienste van het BOIC in ontvangst nemen.

Voor Lespagnard is het mogelijk de laatste onderscheiding. In de herfst van vorig jaar werd immers bekendgemaakt dat er na veertien jaar een punt werd gezet achter de samenwerking met meerkampster Nafi Thiam. Hij werd opgevolgd door Michael Van der Plaetsen, die in 2016 al de Europese tienkamptitel veroverde met zijn broer Thomas. “Ik bedank Nafi omdat het dankzij haar is dat ik hier vanavond deze prijs mag ontvangen”, aldus Lespagnard. “Dit is een kroon op mijn carrière, maar ook geen afscheid. Ik blijf immers coachen. Nafi’s titels kwamen er na een moeilijke periode, na anderhalf jaar vol COVID-beslommeringen. Bovendien waren we erg vermoeid na de Spelen van Tokio. Er moest veel gerust worden en nadien sukkelde Nafi met enkele kwaaltjes. Desondanks sloot ze de zomer af met twee keer goud.”

2022 was ook het jaar van het pijnlijke afscheid. “Ik was verrast toen ze het meedeelde. Ik had dat niet verwacht, maar dat is nu eenmaal het leven. Wat de toekomst betreft, denk ik dat Nafi nog wereld-, Europese en olympische titels kan winnen. Daarnaast denk ik dat ze kan doorgaan tot de Spelen van 2028 in Los Angeles. “