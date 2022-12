Schrijft Loena Hendrickx weer Belgische sportgeschiedenis in Grand Prix Final?

Met kwalificatie voor de Grand Prix Final in Turijn bereikte kunstschaatsster Loena Hendrickx (23) een nieuwe mijlpaal in haar carrière. Gezien haar prestaties dit seizoen is ze kanshebster voor een medaille én zelfs voor winst.

Met een korte kür op vrijdag en vrije kür op zaterdag (telkens vanaf 21 uur) neemt Loena Hendrickx voor het eerst deel aan de Grand Prix Final, traditioneel voorbehouden voor de top zes in de GP-ranking van het seizoen. Naast de grote kampioenschappen is die finale het meest prestigieuze event in het kunstschaatsen, dat de voorbije twee jaar (in Peking en Osaka) evenwel telkens werd afgelast, vanwege de coronapandemie.

Niet alleen voor Hendrickx is haar deelname een primeur, ook voor het Belgische kunstschaatsen, want nooit voorheen kon een landgenote zich plaatsen voor de Grand Prix Final.

Bij de mannen slaagde Kevin Van Der Perren daar wel twee keer in: in 2003, in Colorado Springs, waar hij vierde werd op vijf deelnemers. En in 2007, in Turijn, met een zesde plaats op zes deelnemers.

Loena Hendrickx kwalificeerde zich dankzij een tweede plaats in de Grand Prix van Finland, eind november, en een zege in de Grand Prix van Frankrijk, begin november in Angers. Daarmee schreef de Turnhoutse al een stukje vaderlandse sportgeschiedenis, als eerste Belgische die daarin slaagde sinds het eerste seizoen van de competitie in 1995/96 (toen nog de Champions Series).

Ook in de Torino Palavela-zaal is zaterdag een medaille en zelfs winst realistisch. De zes geplaatste vrouwen zijn immers erg aan elkaar gewaagd, bij gebrek aan Russische kunstschaatssters, die door de Internationale Schaatsfederatie (ISU) werden gebannen wegens de oorlog in Oekraïne.

En dat scheelt een slok op de borrel: 11 van de 15 medailles in de laatste vijf edities van de Grand Prix Final (van 2015 tot 2019) gingen naar Rusland, de grootmacht in het kunstschaatsen bij de vrouwen.

Beste junior

Zo ligt het veld open: het verschil tussen de beste en laagste score van de zes gekwalificeerde vrouwen dit seizoen bedraagt amper 4.47 punten.

De vrouw, of beter het meisje, dat de topscore heeft neergezet (217.68), de pas veertienjarige Japanse Mao Shimada, doet in Turijn niet eens mee bij de senioren, wegens te jong. Zij is wel de topfavoriet bij de junioren.

Door haar afwezigheid is haar landgenote Kaori Sakamoto de grootste kanshebster op winst. Zij werd in maart dit jaar wereldkampioene met een score van 236.09. Nadat ze eerder brons had behaald op de Winterspelen in Peking, na de (sindsdien uitgesloten) Russische Anna Shcherbakova en Alexandra Truvosa.

Geen van de vijf andere vrouwen op de deelnemerslijst van de GP Final kwam de laatste twee jaar in de buurt van haar score. Dit seizoen heeft Sakamoto dat puntentotaal echter ook nog niet kunnen benaderen. Ze won wel de GP van de USA, maar bleef daar steken op 217.61.

Op andere competities was de 22-jarige Japanse ook heel onregelmatig. Ze moet duidelijk nog wennen aan haar nieuwe status. Sakamoto is wel de enige die al ervaring heeft op een Grand Prix Final (vierde in 2018), en staat er vaak op grote momenten.

Nieuwe outfit

De tweede beste score in de laatste twee jaar (219.05) staat op naam van Loena Hendrickx, op de GP in Turijn, in november vorig jaar – de locatie ligt haar dus. Een puntenaantal dat ze later op het WK, in maart, benaderde (217.70) en ook dit seizoen bij haar zege in de GP van Frankrijk (216.34). Ter vergelijking: op de Spelen in Peking haalde Hendrickx bijna 10 punten minder.

In de GP van Finland scoorde ze eind november een pak minder (203.91), maar daar was de Antwerpse niet helemaal fit na ziekte. Dat kwam, na nochtans een goede korte kür, vooral in de vrije kür tot uiting, mede door een val.

Loena Hendrickx, dolblij met haar zege in de Grand Prix van Frankrijk. © Getty

Toch lijkt Hendrickx klaar om op de Grand Prix Final, en later dit seizoen ook op het EK en WK, te schitteren. Dankzij nog meer zelfvertrouwen, de ervaring van de Spelen, een nieuwe outfit en speciaal voor haar gemaakte muziek (met engelen als thema).

Met haar twee beste scores op de korte en vrije kür van dit seizoen (respectievelijk 76.19, op Nebelhorn Trophy in Oberstdorf, en 143.59, op de GP van Frankrijk) zou ze haar persoonlijk record (219.05) nipt overtreffen.

Andere concurrentes

Behalve Sakamoto hebben de vier andere gekwalificeerde vrouwen voor de GP Final die score nog nooit neergezet. Al volgen ze wel op korte afstand. De Japanse Mai Mihara (23) heeft een persoonlijk record van 218.03 en won dit seizoen als enige twee GP’s. De laatste in Finland, voor Hendrickx. Maar ook Mihara bleef daar ondermaats.

De pas 15-jarige Amerikaanse Isabeau Levito pakte met een totaalscore van 215.74 zilver op de GP van Groot-Brittannië. Ze wordt als een groot talent aangekondigd, maar mist regelmaat en ervaring.

De twee andere deelneemsters wonnen elk een Grand Prix (de Zuid-Koreaanse Yelim Kim de NKH Trophy in Japan, en de Japanse Rinka Watanabe de GP van Canada) maar zonder topscores. Watanabe staat bekend om haar moeilijke oefening – ze doet als enige een triple axel in beide küren – maar ze voert zelden een vlekkeloze oefening uit.

Conclusie: als Loena Hendrickx op haar beste niveau presteert, en dat misschien nog optrekt, dan is een medaille, als eerste landgenote ooit, zeker realistisch.

En als Sakamoto steekjes zou laten vallen is zelfs winst in de Grand Prix Final niet uitgesloten.

Hendrickx zou daarmee niet alleen een stukje Belgische sportgeschiedenis schrijven, maar ook de eerste kunstschaatsster uit een land met minder dan 30 miljoen inwoners worden die het prestigieuze event op haar naam schrijft.