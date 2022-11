Spelen 2024: Belgische atleten vertoeven in basiskampen in eigen land

Belgische sporters zullen zich in eigen land in een aantal basiskampen kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen, die in 2024 in Parijs plaatsvinden. Dat maakten de ministers van Sport Ben Weyts (N-VA) en Valérie Glatigny (MR) maandag bekend tijdens de BOIC-stage in het Turkse Belek.

De basiskampen zijn over het hele land verdeeld. Heel wat sporters kunnen in de provincie Antwerpen terecht: de boksers in Brasschaat, de schutters in Herentals, de golfers in Schilde, de kajakkers en roeiers in Hazewinkel, de skateboarders in het Bloso-domein in Hofstade, de zwemmers in het olympisch zwemcentrum Wezenberg en de hockeyers en 3×3 basketters in Wilrijk. Het hockey heeft met de installaties van Gantoise ook een basis in Gent, dat ook de zeilers, turners en breakers ontvangt. Voor het basketbal is er de Lange Munte in Kortrijk, voor het baanwielrennen en het BMX is er voor mei volgend jaar een nieuwe site voorzien in Zolder.

In Brussel, waar het BOIC zijn zetel heeft, kunnen de judoka’s aan de slag in het Adeps-sportcentrum van Vorst en de Taekwondo’s in de installaties van de Vrije Universiteit (ULB).

Louvain-la-Neuve ontvang de atletiek in Blocry en het tennis in de Justine Henin Academy. In Charleroi kunnen de sportklimmers naar Loverval en de basketters naar de Dôme. Gevoetbald wordt er in Tubeke. Genepiën wordt naast Herentals een centrum voor de schutters. Spa krijgt in La Fraineuse badmintonners over de vloer en op het circuit van Francorchamps wielrenners en mountainbikers.