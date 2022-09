Telenet introduceert eerste zender met alleen vrouwensport in België

Telecombedrijf Telenet introduceert de eerste zender in België die alleen maar vrouwensport uitzendt. Op het programma van de nieuwe internationale zender ‘W-Sport’ staat onder andere live verslaggeving van de vrouwelijke Premier League en vier andere Europese voetbalcompetities, basketbal, triatlon, paardrijden en boksen.

TV-klanten van Telenet en Proximus kunnen gratis afstemmen op de zender.

‘Met de integratie van W-Sport in ons aanbod, zetten we vrouwensport weer wat meer in de kijker en spelen we in op de stijgende populariteit ervan in ons land’, zegt Stefaan Kestens, verantwoordelijk voor Play Sports. ‘Het past in de filosofie van Telenet om meer meisjes en vrouwen aan te moedigen om te sporten. Zo organiseerden we de Soccer Sisters Cup, het eerste straatvoetbaltoernooi in Vlaanderen voor meisjes, en was er de voorbije jaren de online fictiereeks PANNA van SBS.’

Naast de liveverslaggeving staan er op W-Sport ook documentaires en shows rond vrouwensport op het programma, onder andere over Simone Biles, Venus Williams en Naomi Osaka. In de loop van 2023 zou W-Sport ook gedeeltelijke Nederlandstalige ondertiteling voorzien, en mogelijk ook Belgische competities aan het aanbod toevoegen.